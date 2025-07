Juicio por YPF: “No se puede indemnizar a estafadores”, cuestionó Estenssoro

La exsenadora nacional María Eugenia Estenssoro alzó la voz sobre el controvertido caso judicial que enfrenta a Argentina con la cesión del 51% de las acciones de YPF en el juzgado de la jueza Loretta Preska, en Estados Unidos.

Estenssoro calificó el caso como un "disparate" y apuntó directamente al grupo Petersen, liderado por la familia Eskenazi, a quienes acusó de haber ingresado a YPF "sin poner una moneda" y de ser los responsables de un "vaciamiento explícito" de la empresa.

La exsenadora, hija de José Estenssoro, expresidente de YPF durante el gobierno de Carlos Menem, destacó que el ingreso del grupo Petersen en 2008, bajo la gestión de Néstor Kirchner, fue un "negociado" que permitió a los Eskenazi adquirir el 25% de la empresa sin inversión propia, utilizando las ganancias de la misma YPF y financiamiento de bancos como Credit Suisse.

"Fue una decisión de Néstor Kirchner, que colocó a su socio y testaferro desde la época de Santa Cruz. Hay informes de la UIF que sugieren que los 600 millones de dólares obtenidos por la venta de acciones de YPF de la provincia de Santa Cruz se fugaron a través del banco de Eskenazi y terminaron en una cuenta en Credit Suisse", afirmó.

Estenssoro denunció que este esquema llevó al colapso de la producción de YPF, ya que los fondos de la empresa se destinaron a dividendos extraordinarios y sueldos desproporcionados, en lugar de inversión. "En cuatro años, YPF generó 4.000 millones de dólares en ganancias, pero se repartieron 6.000 millones. Eso fue un vaciamiento, acordado públicamente entre Repsol y Petersen, aprobado por la Comisión Nacional de Valores", aseguró, destacando que las empresas del grupo Petersen, registradas en España y Australia, se declararon en quiebra, dejando una deuda de 16.000 millones de dólares que ahora reclama el 51% de las acciones del Estado argentino.

La exsenadora cuestionó duramente la inacción del Estado argentino, tanto en gobiernos anteriores como en el actual, para denunciar penalmente a los Eskenazi en Estados Unidos. "¿Por qué no se los denuncia? Porque tienen mucho dinero para coimear a todo el mundo", afirmó, señalando posibles conexiones entre el grupo Petersen y figuras políticas, incluyendo al juez Ariel Lijo, quien mantuvo la causa en Argentina "cajoneada" por años y fue propuesto para la Corte Suprema.

Estenssoro también criticó la reestatización de YPF bajo el kirchnerismo, que, según ella, encubrió irregularidades en lugar de investigarlas. "Este negociado nos empobreció. Argentina podría haber sido un gran productor como Estados Unidos, pero no lo hicimos porque los ladrones se reciclan", sentenció, mencionando a figuras como Julio De Vido, Axel Kicillof y Miguel Galuccio.

Estenssoro instó a llevar el caso a la justicia penal estadounidense, argumentando que la jueza Preska, al tratar el caso en el ámbito civil, no considera el carácter "delictivo" de las acciones del grupo Petersen. "No podemos seguir indemnizando a estafadores. Hay que asegurar que Vaca Muerta no sea robada como YPF", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.