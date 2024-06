Intendentes del interior vuelven a reclamar en Buenos Aires por los subsidios

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, anunció que se unirá a otros 19 intendentes de las ciudades más importantes del país para reclamar en el Congreso una revisión de las medidas tomadas por el secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta sobre los subsidios al transporte. Poletti criticó la decisión del gobierno nacional de aumentar los subsidios para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), mientras que las ciudades del interior no reciben ninguna ayuda.

"Todos los intendentes del interior, sea cual sea su color político, estamos juntos para defender algo que creo que es un derecho de todos los ciudadanos", dijo Poletti en diálogo con Cadena 3. "Con la plata de los impuestos al combustible que pagamos todos, el gobierno nacional financia el transporte del AMBA y no financia nada del transporte y la crisis en todas las ciudades del resto del país", se quejó.

En ese sentido, el intendente lamentó la nueva suba en el precio del boleto de Santa Fe, pero dijo que "entre el aumento del combustible, las paritarias y la quinta de ese tercio del subsidio nacional, la ecuación no permitía que el transporte siguiera funcionando". "Para mantener los colectivos en la calle indefectiblemente hay que aumentar el boleto", explicó.

Al respecto dijo que mantuvo conversaciones con su par de Rosario y Córdoba y consideró que Daniel Passerini, el intendente cordobés, "posiblemente también tenga que ajustar" el valor del boleto "más allá de que se encuentre en una transición el transporte de pasajeros".

Poletti señaló que aunque han estado trabajando con los empresarios para reducir costos e incluso han hecho algunos cambios de recorrido, aún no pueden cubrir completamente lo que antes era subsidiado por Nación. "Santa Fe empezó a poner algo de dinero con un esfuerzo que no tenía contemplado en este presupuesto pero no pone para nada lo mismo que ponía Nación", lamentó.

Por último criticó la gestión del secretario de Transporte Franco Mogetta, por "no poder solucionar la crisis del transporte" y concluyó que espera que la reunión en el Congreso resulte en una modificación de la ley para que parte de los impuestos pagados por los santafesinos quede en la ciudad y no se destine al transporte del AMBA.

Entrevista de Miguel Clariá