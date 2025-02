Imputaron a los responsables de la pileta donde murió un nene de cuatro años

El pasado 5 de febrero, un niño de cuatro años murió ahogado en la pileta del Club Marista, en Luján de Cuyo, lo que llevó a la imputación del responsable del establecimiento y tres profesores que estaban al cuidado del menor.

En ese marco, la fiscal Andrea Alaso investiga a estos individuos por ser coautores de homicidio culposo, dado que no cumplieron con la vigilancia necesaria durante las horas de recreación y nado. Los imputados son dos hombres y dos mujeres. En primer lugar, quien estaba como encargado de la pileta y jefe de bañistas; una profesora de la colonia Move No More Excuses, y dos auxiliares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el momento del incidente, el niño se encontraba en un sector de 1,90 metros de profundidad en el natatorio.

La acusación señala que la falta de atención y vigilancia adecuada contribuyó directamente al trágico desenlace. La fiscal Alaso indicó que no se descartan otras imputaciones en el transcurso de la investigación.

Informe de Facundo Dimaria.