Iba a trabajar en bicicleta y la arrastraron por la calle para robársela

La inseguridad en la ciudad de Córdoba se vuelve cada vez más alarmante. Una vecina de barrio Las Violetas, identificada como Esther, ha sido víctima de robo en dos ocasiones en un lapso de 15 días. En ambos incidentes, la mujer fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego mientras se dirigía a su trabajo.

El primer robo ocurrió el 16 de enero y el último el pasado 30 de enero. Durante este último, la tiraron al piso y la arrastraron por la calle para quitarle su bicicleta.

"Me pegó una patada del lado izquierdo, me tiró de la bicicleta, caí con toda la parte derecha hacia el medio de la calle. Cuando caí a la calle, él me arrebató de vuelta la bicicleta, se puso la mano en la ingle y me dijo: ‘Te voy a pegar un tiro’", relató a Cadena 3.

Al no observar ningún arma en el agresor, Esther intentó mantener su bicicleta, pero sufrió más golpes en el proceso hasta que una pareja en moto que pasaba por el lugar la socorrió.

“Siento miedo ahora cada vez que salgo a la calle”, confesó la mujer, trabajadora de la salud, quien aún presenta moretones a causa de la agresión. La situación la ha llevado a replantear su rutina diaria, ya que teme por su seguridad al utilizar el transporte público. “Corro el mismo riesgo, y ni el personal de salud, nadie le da nada”, añadió.

Y criticó la falta de acción de las autoridades, expresando su frustración: “No puede ser que pase esto, no puede ser que el intendente, el gobernador, no pongan nueva gente”. Su testimonio es un llamado a la reflexión sobre la seguridad en la ciudad y la necesidad de atención a las demandas de protección para los ciudadanos que trabajan arduamente.





Informe de Emanuel Manitta.