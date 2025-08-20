Habilitan el Camino de las Altas Cumbres tras la nevada

La Policía Caminera se disponía a habilitar este miércoles pasadas las 13.30 al tránsito vehicular el Caminos de las Altas Cumbres tras el hielo acumulado en la calzada por la copiosa nevada registrada durante este martes.

Los trabajos para despejar la nieve sobre 20 kilómetros de carpeta asfáltica se desarrollaron en la mañana de este miércoles.

/Inicio Código Embebido/

?? ACTUALIZACIÓN DE RUTA: Persiste el corte total por nieve en el Caminos de las Altas Cumbres.



?? Se continúa con la limpieza de la calzada, removiendo y limpiando el hielo en la carpeta asfáltica, entre los km 38 y 56. https://t.co/HzorxacAyi pic.twitter.com/Oq4rnl6J0z — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 20, 2025

/Fin Código Embebido/

Por el fenómeno, se acumuló entre 10 y 15 cm de nieve sobre la ruta, en particular en la parte más alta: Giulio Césare, La Posta y El Cóndor.

Este martes, pasadas las 12 comenzaron a caer los primeros copos de nieve en la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala.

/Inicio Código Embebido/

?? Corte total en el Caminos de las Altas Cumbres:



?? Debido a la caída de garrotillo, camiones regadores se encuentran trabajando en el lugar. https://t.co/DZqx8Dee0H pic.twitter.com/xcZYDkocyu — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 19, 2025

/Fin Código Embebido/