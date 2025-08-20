En vivo

Radioinforme 3

En vivo

Habilitan el Camino de las Altas Cumbres tras la nevada

Durante la mañana, máquinas retiraron la nieve de la carpeta asfáltica. 

20/08/2025 | 13:43

FOTO: Nieve en las Altas Cumbres.

FOTO: Nieva en las Altas Cumbres.

La Policía Caminera se disponía a habilitar este miércoles pasadas las 13.30 al tránsito vehicular el Caminos de las Altas Cumbres tras el hielo acumulado en la calzada por la copiosa nevada registrada durante este martes.

Los trabajos para despejar la nieve sobre 20 kilómetros de carpeta asfáltica se desarrollaron en la mañana de este miércoles.

Por el fenómeno, se acumuló entre 10 y 15 cm de nieve sobre la ruta, en particular en la parte más alta: Giulio Césare, La Posta y El Cóndor.

Este martes, pasadas las 12 comenzaron a caer los primeros copos de nieve en la zona cercana a la Escuela Ceferino Namuncurá, en Pampa de Achala.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Traslasierra?
Comenzaron a caer los primeros copos de nieve, marcando el inicio de una ola de frío.

¿Quién compartió su experiencia sobre la nieve?
Cristian Jiménez, un residente de la zona, habló sobre el fenómeno a través de Cadena 3.

¿Cuándo comenzó a nevar en la región?
La nieve comenzó a caer hace unos minutos, tras una noche de lluvia.

¿Dónde se reportó la caída de nieve?
En las inmediaciones de la Escuela Ceferino Namuncurá y en Pampa de Achala.

¿Por qué se cerró el Camino de las Altas Cumbres?
Se cerró debido a la presencia de garrotillo, una capa de hielo peligrosa para los conductores.

