Radioinforme 3

Gonzalo Roca, candidato de LLA: "Al antimileísmo lo representa De la Sota"

"Milei está cumpliendo con su palabra, con todo lo que dijo antes de ser electo", manifestó en Cadena 3 el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia.

19/08/2025 | 09:47Redacción Cadena 3

FOTO: Gonzalo Roca, candidato de LLA: "Al antimileísmo lo representa De la Sota".

  1.

    Audio. Gonzalo Roca, candidato de LLA: "Al antimileísmo lo representa De la Sota"

    Radioinforme 3

    Episodios

Gonzalo Roca es el primer candidato a diputado nacional por Libertad Avanza en Córdoba. En diálogo con Cadena 3, el abogado destacó que nunca tuvo afiliación política y señaló que se acercó a la política "porque quiero participar y cambiar algo del entorno", por lo que comentó que desde 2023 apoya el proyecto del presidente Javier Milei.

Al abordar la estructura del partido, Roca remarcó la importancia de lograr una "estructura propia" para el proceso electoral.

En cuanto a su competencia en las elecciones, Roca no teme a políticos experimentados como Juan Schiaretti. "No tengo por qué tener miedo", manifestó. Además, consideró que muchas veces se idealiza a los políticos y recalcó que el cambio es posible a pesar de la falta de experiencia previa en el ámbito político.

Al ser consultado sobre la estrategia en la provincia, Roca mencionó que se van a enfrentar a un "antimileísmo" representado en Córdoba por la diputada Natalia de la Sota. Y amplió: "Es la única que no apoyó absolutamente nada, sin motivo".

Roca también comentó sobre la importancia de la estabilidad económica: "Para que a Córdoba le vaya bien, a Argentina le tiene que ir bien". Y manifestó su intención de defender a la provincia en el Congreso y trabajar para que los recursos fluyan hacia Córdoba.

Roca dejó en claro su compromiso con el proyecto de Milei, al señalar que la estabilidad fiscal es la piedra angular de su plan y enfatizó que están en el camino correcto hacia el cambio deseado por los argentinos.

Por último, se refirió al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, y aseguró: "Defiendo el veto del Presidente".

Entrevista de Radioinforme 3.

