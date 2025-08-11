En vivo

Radioinforme 3

Fuego en Apross: investigaciones por fallas y robo de computadoras en suspenso

El siniestro se produjo el 18 de abril pasado. El legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, lamentó que "las demoras de la justicia ayuden a consolidar sospechas".

11/08/2025 | 07:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

  1.

    Audio. Incendio en Apros: Investigaciones sobre fallas y robo de computadoras en suspenso

    Cadena 3

    Episodios

Cuatro meses después del incendio en la sede de Apross, la investigación sobre sus causas y las irregularidades asociadas avanza de manera lenta y confusa. La fiscal María Celeste Blasco determinó, según pericias oficiales, que el incendio no fue intencional, señalando fallas en los plafones LED como la causa del siniestro.

El legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, denuncia que muchos rumores y versiones circulan sobre el incidente, vinculado a una compleja investigación sobre estafas organizadas en Apross. "Era sistemáticamente saqueada; hay una verdadera organización de recetas truchas", afirmó Nostrala.

También advirtió sobre el robo de una importante cantidad de computadoras ocurrido 24 a 48 horas después del incendio. "La fiscalía confirmó que esto sí había sucedido", indicó Nostrala, criticando la falta de avance en la investigación judicial. "Nos pareció que no fue suficiente lo del incendio", agregó.

Aún tras dos meses y medio de la denuncia, Nostrala constató que las pericias aún no se habían realizado. La situación genera sospechas sobre la relación entre el fuego y el robo de computadoras, que podrían haber contenido información relevante sobre las irregularidades en Apross. "¿Qué información importante había ahí adentro? No lo podemos saber", se cuestiona.

Nostrala lamentó que "las demoras de la justicia ayuden a consolidar sospechas" y destacó la importancia de que todos los cordobeses conozcan la verdad sobre los hechos. "¿Estuvieron vinculadas de alguna manera la estafa con el incendio?", se preguntó.

La situación en Apross afecta a casi 600.000 afiliados, quienes piden respuestas y responsabilizan al gobierno por la falta de información y acción. 

Entrevista de Miguel Clariá.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la sede de Apross? Un incendio que la fiscal María Celeste Blasco determinó no fue intencional, atribuible a fallas en los plafones LED.

¿Quién denuncia irregularidades? El legislador Walter Nostrala, del Frente Cívico, señala estafas organizadas en Apross.

¿Cuándo ocurrió el robo de computadoras? Se produjo entre 24 a 48 horas después del incendio.

¿Dónde se desarrolla la investigación? En la sede de Apross y está bajo la supervisión de la fiscalía.

¿Por qué es importante esta investigación? Afecta a casi 600.000 afiliados que exigen respuestas sobre las irregularidades y la falta de acción del gobierno.

