Ferrer consideró "exagerada" la decisión de la UCR de suspender a diputados

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, se refirió a las tensiones internas del partido a partir de la decisión de la Mesa Directiva de la Convención Nacional del partido de suspender a cuatro diputados que cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Se trata de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.

Al respecto, Ferrer habló con Cadena 3 y consideró que fue exagerada la postura de la Convención de la UCR. "El radicalismo es un partido que claramente ha tenido postura a lo largo del tiempo en favor de los jubilados. Por eso Rodrigo de Loredo, Gabriela Brouwer de Koning y Soledad Carrizo votaron ratificando la ley que habían votado originalmente. Después algunos decidieron cambiar su voto con diferentes argumentos".

"A algunos no los comparto, es decir, el argumento fiscal lo puedo llegar a entender más allá de que no lo comparta; no comparto que para intentar sacarse el problema de encima a algunos digan que se está haciendo funcional a otro espacio político o que se le está haciendo el favor. Me parece que hay argumentos y argumentos, por un lado", explicó.

En ese contexto, consideró que fue "exagerada la postura de la Convención de suspenderle la ficha de afiliación" a algunas figuras del radicalismo. "A lo largo de la historia, de todo el proceso parlamentario, muchos legisladores han votado diferente del bloque en diferentes leyes. Si tuviéramos que tomar una medida con cada legislador que no vota conforme a los lineamientos del bloque, tenemos la mitad de los diputados", sostuvo.

Ferrer también reflexionó sobre la autonomía de los legisladores: "Hoy la circunstancia es muy diferente a otros tiempos, hay que acostumbrarse a que la política va cambiando. Hay probablemente una atomización de los votos y, en general, el radicalismo es un partido que se permite pensamientos y se permite la discusión interna. En el peronismo es muy difícil que un peronista vote diferente a otro".

Y añadió: "No es lo mismo ser oficialismo, como puede ocurrir en la legislatura de Córdoba, donde el peronismo vota todo unido, que ser oposición, donde las miradas también están atravesadas por cuestiones territoriales".

Además, resaltó que "la fortaleza de los partidos está dada por esa homogeneidad" y que "siempre hay que tratar de tener una conducta en línea con el presidente del bloque".

También se refirió al superávit fiscal, tema de agenda de Javier Milei en sus discursos. "El Presidente plantea de manera muy contundente el tema del déficit fiscal, de tener equilibrio fiscal. A nosotros nos parece que es absolutamente razonable, yo como intendente lo digo también, nosotros gobernamos con superávit fiscal, no tenemos manera de gobernar con déficit, nosotros no podemos imprimir plata ni podemos tomar deuda, con lo cual los municipios gobernamos todos con superávit. Era hora ya que el Estado Nacional se hiciera cargo de tener equilibrio fiscal, porque son los que han hecho un descalabro en la Argentina".

Sin embargo, advirtió que el esfuerzo recae sobre los jubilados con recortes en el PAMI. "Los jubilados son la capa más frágil de la sociedad, se dijo que el esfuerzo lo iba a realizar la casta", concluyó Ferrer.

