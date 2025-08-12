Fentanilo contaminado: denuncian falta de trazabilidad y apuntan al juez Kreplak

La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina alcanza niveles alarmantes, con 76 muertes reconocidas por el juez de la causa, Ernesto Kreplak.

En diálogo con Cadena 3, la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, criticó la falta de acción del kirchnerismo en el Congreso y sostuvo que "es clarísimo que al kirchnerismo no le importa el tema". Y denunció a Kreplak, quien "no movió un dedo en una causa tan seria".

En ese marco, Vásquez enfatizó la necesidad de una respuesta inmediata ante esta crisis sanitaria, y advirtió que muchas muertes podrían atribuirse erróneamente a bacterias intrahospitalarias, sin reconocer el papel del fentanilo. "No sabemos las implicancias que aún puede llegar a tener esto", advirtió, y en referencia a las muertes señaló que "hay muchas que no se saben".

La diputada criticó que no haya trazabilidad del producto que vendió el laboratorio, que, según Vásquez, "ha tenido irregularidades diversas y por eso fueron cuestionadas". Y completó: "El tema es cuando hay impunidad política, porque Ariel Furfaro tiene lazos políticos definitivamente claros y manifiestos con La Cámpora".

En ese sentido, concluyó: "¿Por qué no hay trazabilidad de esto? Evidentemente porque han vendido algunas de estas ampollas en negro".

Entrevista de Miguel Clariá y Ariel Rodríguez.