Radioinforme 3

Fentanilo contaminado: denuncian falta de trazabilidad y apuntan al juez Kreplak

La diputada del PRO, Patricia Vásquez, habló en Cadena 3 del escándalo que hasta ahora causó 76 muertes en Argentina. En referencia a las muertes, sostuvo que "hay muchas que no se saben".

12/08/2025 | 09:15Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo contaminado: denuncian falta de trazabilidad y apuntan al juez Kreplak.

  1.

    Audio. Fentanilo contaminado: la diputada Patricia Vásquez denuncia la falta de trazabilidad

    Radioinforme 3

    Episodios

La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina alcanza niveles alarmantes, con 76 muertes reconocidas por el juez de la causa, Ernesto Kreplak.

En diálogo con Cadena 3, la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, criticó la falta de acción del kirchnerismo en el Congreso y sostuvo que "es clarísimo que al kirchnerismo no le importa el tema". Y denunció a Kreplak, quien "no movió un dedo en una causa tan seria".

En ese marco, Vásquez enfatizó la necesidad de una respuesta inmediata ante esta crisis sanitaria, y advirtió que muchas muertes podrían atribuirse erróneamente a bacterias intrahospitalarias, sin reconocer el papel del fentanilo. "No sabemos las implicancias que aún puede llegar a tener esto", advirtió, y en referencia a las muertes señaló que "hay muchas que no se saben".

La diputada criticó que no haya trazabilidad del producto que vendió el laboratorio, que, según Vásquez, "ha tenido irregularidades diversas y por eso fueron cuestionadas". Y completó: "El tema es cuando hay impunidad política, porque Ariel Furfaro tiene lazos políticos definitivamente claros y manifiestos con La Cámpora".

En ese sentido, concluyó: "¿Por qué no hay trazabilidad de esto? Evidentemente porque han vendido algunas de estas ampollas en negro".

Entrevista de Miguel Clariá y Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Cuál es la crisis en Argentina? La crisis es por el fentanilo contaminado, con 76 muertes reconocidas.

¿Quién criticó al kirchnerismo? La diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, criticó la falta de acción del kirchnerismo en el Congreso.

¿Qué advirtió Vásquez sobre las muertes? Advirtió que muchas muertes podrían atribuirse erróneamente a bacterias intrahospitalarias y no al fentanilo.

¿Qué irregularidades mencionó Vásquez? Mencionó que el laboratorio que vendió el producto tuvo "irregularidades diversas" y falta de trazabilidad.

¿Quién tiene lazos políticos con La Cámpora, según Vásquez? Ariel Furfaro "tiene lazos políticos claros y manifiestos" con La Cámpora.

