Estafas al Apross: cómo funciona el mercado negro de medicamentos oncológicos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, reveló detalles alarmantes sobre el funcionamiento de un mercado negro de medicamentos de alto costo, particularmente oncológicos, en el marco de las investigaciones por fraudes contra la obra social Apross.

Las declaraciones se dieron en el marco de las denuncias por recetas falsas, prácticas inexistentes y sobrefacturación, investigadas por el fiscal José Bringas, con el agravante del incendio del viernes en las oficinas centrales de Apross, cuya documentación está bajo peritaje.

Daniele explicó a Cadena 3 que los medicamentos de alto costo, como los oncológicos, no terminan en manos de pacientes individuales, ya que estos tratamientos son gratuitos para los beneficiarios de obras sociales o prepagas.

"El paciente no paga estos medicamentos, está cubierto por la seguridad social. Entonces, el destinatario más probable de este mercado paralelo es otra obra social o prepaga que, obligada a proveer estos tratamientos, encuentra en el mercado negro una alternativa más barata para cumplir con esa obligación", afirmó.

El esquema fraudulento, según Daniele, involucraría a médicos, empleados de Apross y visitadores médicos que generan recetas para pacientes inexistentes.

Estos medicamentos, una vez obtenidos, no se descartan, sino que se convierten en dinero mediante su reingreso al circuito de obras sociales o prepagas, no solo en Córdoba, sino potencialmente en todo el país. "El universo de posibles partícipes es grande. Hay obras sociales sindicales, prepagas, salud pública y privada. No me arriesgaría a decir que lo que se perdió de Apross quedó solo en la provincia", señaló.

Pero el mercado negro no se limitaría a medicamentos oncológicos. Daniele denunció la venta de todo tipo de fármacos, incluidos psicotrópicos y medicamentos para la obesidad, en kioscos, despensas e incluso plataformas online.

"Nos hemos sorprendido con lo que encontramos en allanamientos: desde medicamentos de venta libre hasta especialidades de alto costo. Es un problema de salud pública", alertó.

En ese contexto, Daniele criticó la falta de controles efectivos, instando a una acción conjunta entre los Estados municipal, provincial y nacional, así como organismos como ANMAT, para regular la venta en comercios no autorizados y en internet.

En cuanto a los farmacéuticos, Daniele aclaró que, si bien algunos podrían estar involucrados, las farmacias suelen estar en desventaja. "Validamos las recetas contra el sistema de Apross. Si el sistema da el visto bueno, no tenemos forma de saber si el paciente existe o si la documentación fue alterada", explicó.

Sin embargo, destacó que el Colegio de Farmacéuticos colaboró activamente con la Justicia, denunciando irregularidades como la retirada frecuente de medicamentos por una misma persona. "Cuando detectamos algo sospechoso, lo reportamos a Apross. Así hemos contribuido a identificar a los responsables en algunos casos", afirmó.

Sobre las sanciones, Daniele subrayó que cualquier farmacéutico involucrado enfrentaría las mismas consecuencias legales que otros actores, como médicos o empleados de Apross, siempre que se demuestre su participación.

La investigación en curso, que incluye la sobrefacturación y recetas truchas, mantiene en vilo al sistema de salud cordobés, mientras la Justicia busca desentrañar una red que pone en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de la seguridad social.

Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.