Enfrentamiento entre barras: un dirigente de la Uocra se desligó del conflicto

Un violento enfrentamiento entre barrabravas de Gimnasia y Estudiantes en el hospital San Roque de Gonnet dejó al menos cuatro heridos y desató una polémica que mezcla rivalidades futbolísticas, disputas gremiales y acusaciones cruzadas. En ese marco, salió al cruce de las versiones Iván Tobar, el dirigente de la Uocra La Plata.

El conflicto tuvo su origen en un acto en Plaza San Martín, donde Tobar participaba como invitado por la intendencia y el gobernador, junto a unos 200 asistentes, para celebrar una obra realizada con mano de obra de la Uocra. "Estábamos desarmando el perímetro cuando me llaman por teléfono y me dicen que 'El Volador' (jefe de la barra de Gimnasia) y unos 60 tipos me estaban buscando", relató Tobar.

Según explicó a Cadena 3, este grupo irrumpió en el evento empujando las vallas de seguridad, pero fue desalojado por la Policía sin que se produjera un enfrentamiento directo en el lugar.

Sin embargo, la violencia estalló más tarde en las calles de La Plata, a 15 días del clásico entre Gimnasia y Estudiantes. "En 15 y 38 se cruzaron un grupo de Estudiantes pintando y otro de Gimnasia, y terminaron peleándose. Ahí apuñalaron a uno de Gimnasia", detalló Tobar. El descontrol continuó en el hospital de Gonnet, donde los barras de ambos clubes se enfrentaron nuevamente, dejando cuatro heridos en un episodio que incluyó golpes y corridas.

Las versiones de los barras de Gimnasia apuntan a Tobar como instigador, sugiriendo que el ataque estaría relacionado con un supuesto vínculo entre él y un sector de Estudiantes. "Yo estaba yendo a mi sede, haciendo una nota con un periodista que grabó cómo me buscaban en la plaza", se defendió el dirigente. Tobar negó cualquier participación y aclaró que no estuvo presente en los enfrentamientos.

El trasfondo del conflicto también tiene tintes gremiales. Tobar relacionó las agresiones con la familia del "Pata" Medina, ligada históricamente a la Uocra y actualmente enfrentada a su liderazgo. "El nieto del 'Pata' Medina está con la hija del 'Volador'. Hace meses están juntos y quieren meterse en la Uocra para romper todo", afirmó.

Tobar recordó las prácticas "extorsivas" de los Medina, como exigir sobreprecios a empresarios, y contrastó: "Hoy los empresarios confían en nosotros porque solo pedimos puestos de trabajo, no plata ni porcentajes".

Consultado sobre si las barras podrían estar disputando algún negocio, Tobar lo descartó: "La Justicia tiene que actuar y que pague quien tenga que pagar. Nosotros estamos firmes representando al trabajador". Sin embargo, reconoció la gravedad de la situación: "No es el mejor mensaje que se resuelva a los tiros y facazos".

El episodio reavivó el debate sobre la violencia en el fútbol y su cruce con otras esferas, como el gremialismo. Mientras La Plata se prepara para el clásico, Tobar pidió paz: "Que las familias puedan volver a los estadios. Estudiantes es una gran familia, pero hace años que no puedo disfrutar un partido entero por el trabajo".

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Claudio Cardozo.