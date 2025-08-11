El comedor Los Horneritos de Mendoza celebrará el Día del Niño con torta récord

El comedor Horneritos de Las Heras en Mendoza celebrará el Día del Niño de manera extraordinaria el próximo sábado.

Para la ocasión, se preparó una torta de 20 metros de largo y 50 de ancho que promete compartir 40 mil porciones con niños y niñas de la región.

Gabriela Carmona, coordinadora del merendero, describió el evento como un gran desafío.

"Sí, la verdad que para nosotros es un gran desafío. El año pasado no fue, pero este año quisimos redoblar la apuesta para que fuese totalmente diferente".

La torta de este año no solo se distribuirá en la Plaza Pedro del Castillo, donde se realizará la celebración, sino que también alcanzará a otros merenderos y comedores de Mendoza.

"La idea de esta torta es diferente a lo del año pasado y es darla no solamente a los chicos que estén ese día", agregó Carmona.

La cita será el sábado a las 12.30 en la Plaza Pedro del Castillo de la Capital, donde se espera que una gran cantidad de niños se acerque para disfrutar de esta deliciosa celebración.