Dos jueces que condenaron a Bolsonaro tienen vínculos directos con Lula da Silva

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue sentenciado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.

El fallo profundizó la división política en Brasil y probablemente provoque una reacción del gobierno de Estados Unidos. El juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de "caza de brujas".

Después de tres días de votaciones, los votos a favor de la condena fueron emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

Esta decisión histórica generó conmoción en Brasil y en toda la región. El analista internacional, Gustavo Segré, explicó a Cadena 3 las particularidades del caso. A diferencia de otros casos judiciales, Segré destacó: "No es un caso de corrupción, es golpe de Estado". Esto marca una diferencia significativa en el enfoque judicial. Según el analista, el Código Penal brasileño no contempla el crimen de cogitación, que implicaría haber planeado un delito.

Todo surge a partir de declaraciones del delator Mauro Cid, quien fue secretario de Bolsonaro. A pesar de que hubo desmanes el 8 de enero de 2023, la intervención de fuerzas de seguridad fue criticada, ya que existían alertas sobre posibles disturbios. Segre mencionó que el 64% de la población considera que el proceso judicial está "inventado".

La condena proviene de un grupo específico de cinco ministros de la Corte, de los cuales al menos dos poseen vínculos directos con el actual presidente Lula Da Silva. "Cuando hay un juez que es víctima no se puede participar del proceso", enfatizó Segre sobre los conflictos de interés en la decisión judicial.

En cuanto a las repercusiones internacionales, el presidente Donald Trump y el senador estadounidense Marco Rubio manifestaron su "preocupación" por esta condena. Segré mencionó que hay un clima de represalias posibles desde Estados Unidos. "Brasil ya aplica la Ley Magnitsky a algunos ministros de la Corte, lo que podría incrementar la presión política".

Sobre la situación actual de Bolsonaro, Segré aclaró: "Bolsonaro no está en prisión y se encuentra bajo arresto domiciliario, pero hay especulaciones sobre su posible traslado a una prisión militar". La incertidumbre persiste sobre si la condena se mantendrá tras las apelaciones.

Entrevista de Miguel Clariá.