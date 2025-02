Descontento de la Sociedad Rural de Río Cuarto por aumento del Inmobiliario

La Sociedad Rural de Río Cuarto expresó su descontento ante el aumento del Inmobiliario Rural, que se sitúa en un 173%, aunque en la práctica, los productores enfrentan incrementos de hasta un 205%.

Heraldo Moyetta, presidente de la entidad, señaló a Cadena 3 que "la realidad es que todo esto parte por una desinformación realmente lamentable" y criticó la falta de claridad en lo anunciado por el gobierno.

Destacó que "se han sacado beneficios" que impactan directamente en el monto a abonar, como el 10% de descuento por pago al contado, lo que incrementa la carga fiscal en un contexto de sequía que afecta a los productores. "Lo que estamos cuestionando es que cuando nos dicen que hay que comparar cosas comparables, nunca dijeron que iban a sacar los beneficios que se sacaron", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La reunión convocada para hoy busca abordar estas inquietudes y la falta de comunicación entre el gobierno y los productores. Moyetta sostuvo que "en esta zona los productores están molestos" y pidió que el Ministerio de Bioagroindustria se presente para explicar a los afectados.

"Cuando no tenemos respuestas y no podemos darle la respuesta a nuestros asociados, es convocar para que se puedan ver cara a cara", enfatizó.

En relación a la Mesa de Enlace, aclaró que "no acordamos impuestos", ya que esa decisión corresponde al Ejecutivo y se trata en la legislatura. "Ese relato de que se acuerda con la Mesa de Enlace un aumento de impuestos me parece que no es real", afirmó.

Además, mencionó que "las bases no lo convalidamos" y que la dirigencia agropecuaria debe sincerar la situación respecto a los impuestos y las obras que se financian a través de ellos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante rumores sobre la posible eliminación del Inmobiliario Rural, Moyetta respondió que "no estamos cuestionando eso", sino que se requiere claridad sobre el aumento real que enfrentan los productores. "A mí me cuestionaron por no decir la verdad. El impuesto puro, bruto, sí aumentó el 173,5%", explicó, subrayando que el incremento real se debe a la eliminación de beneficios no anunciados.

La Sociedad Rural de Río Cuarto espera que la reunión de hoy sirva para aclarar estos puntos y mejorar la comunicación entre el gobierno y los productores, quienes buscan soluciones y respuestas a sus inquietudes.

Entrevista de Miguel Clariá