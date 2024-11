Demoras y cancelaciones de vuelos de FlyBondi en el Aeropuerto de Córdoba

Hay malestar de los pasajeros de distintos vuelos de FlyBondi por demoras y cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Según dijeron los pasajeros, desde la empresa alegaron problemas técnicos y operativos que impiden la salida de los vuelos. También denunciaron que nadie les da una solución ni hay respuestas desde el centro de atención al cliente.

El vuelo de Flybondi programado para las 7:40 hacia Aeroparque estaba demorado, mientras que el de las 19 hacia Neuquén fue cancelado. También se suspendieron los vuelos de las 21 y 23:25 hacia Aeroparque.

En tanto, la única salida confirmada es el vuelo hacia Mendoza a las 17.

"No sé por qué está demorado, no me enviaron ningún mail. Además, tenía que tomar otro vuelo a Posadas que cancelaron sin aviso previo", dijo un pasajero a Cadena 3. El pasajero dijo que tuvo que buscar alternativas con Aerolíneas Argentinas para continuar su viaje.

El equipo de Cadena 3 intentó comunicarse con los responsables de la aerolínea, pero no hubo respuestas hasta ahora.

Informe de Lucía González.