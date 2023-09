Defensoría del Pueblo de Santa Fe señaló que está prohibido el cobro de un plus

En medio de los reclamos de los profesionales de la salud por un aumento en sus honorarios a las obras sociales y prepagas, y la medida de cobrar un copago por las consultas, el defensor adjunto de la zona sur de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Gabriel Savino, dijo a Cadena 3 que “el plus médico, copago o cualquier futura denominación está prohibido desde 2011”.

Esto “no es un problema nuevo, siempre existieron, se pagaron, y hay una ley de prepaga que establece que no se puede cobrar”.

Además, manifestó que en la provincia de Santa Fe hay una “ley específica que es que la Defensoría del Pueblo debe controlar el pago del plus médico y deja afuera los acuerdos privados consentidos de exclusividad entre el profesional y el paciente”.

“Acá estamos hablando de que estamos mal acostumbrados a justificar las irregularidades del sistema”, alertó y sostuvo que el eslabón más débil en este caso es el paciente que se carga con falta de atención o un pago extra.

“Hay una realidad que hoy se visibiliza y que es este problema entre los profesionales y las obras sociales”, comentó.

“El paciente no tiene forma de ir a una obra social porque no le van a dar nunca un recibo o una constancia de pago y como ciudadanos hay que empezar a reconocer la falla del sistema o de la ciudadanía. Hoy no me dan la constancia y voy a la obra social y denuncio que tal médico me cobró tal monto y a partir de ahí se han tomado recaudos, instituciones y esto no es hacer una caza de brujas de profesionales es poner el tema en agenda”, manifestó.

“Lo que se quiere es solucionar y mejorar la calidad de vida del paciente y el sistema lo que hace es confrontar al médico con el paciente. Tenemos reclamos de 450 a 3.500.000 de pesos en cuestiones que van desde cirugía con obras sociales del Estado”, apuntó.

“El problema es muy grande sabemos que existe pero nadie le pone el cascabel al gato. En la ley hay mucha deficiencia en el poder del Estado porque es el Ministerio de Salud el que debe comunicar el cobro de copago en salud”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá