Córdoba: aseguran que no hay orden de cobrar coseguro en clínicas a afiliados

Desde el viernes, las clínicas y sanatorios privados en Córdoba comenzarían a cobrar un copago por algunos servicios, por lo que los pacientes deberían abonar un monto extra al momento de ser atendidos, según la práctica.

El motivo que llevó a tomar esta decisión sería por la demora de los pagos de las obras sociales y las prepagas.

"Es un bono de emergencia, hasta que las obras sociales reconozcan el valor verdadero de las prestaciones", indicó a Cadena 3 Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa).

Y añadió: "Después de las PASO, hubo una devaluación que impactó directamente en los costos de nuestra actividad, con una imposibilidad inmediata de trasladar ese costo. Hemos consensuado entre todos este copago dado que ya veníamos desfinanciados con el plazo de pago de 90 días de las obras sociales".

De esta forma, el paciente tendrá que pagar un monto definido por las clínicas para asegurar su atención, a partir de una serie de abonos "razonables". Cada centro de salud tendrá la posibilidad de aplicar o no el copago.

Se estima que la atención por guardia rondaría los $3.500, la realización de una tomografía computada requeriría el abono de $7.000 y el cobro de un extra de $8.000 por día para internaciones.

La resolución es un planteo que venía anunciándose hace días como "recurso extremo", según los centros de salud, ante un desfinanciamiento que data de hace tiempo y que se agravó tras devaluación del 22% posterior a las elecciones PASO.

Sin embargo, el secretario de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), Pablo Paltrinieri, dijo en Cadena 3 que el tema de la posibilidad de copagos, no solamente en Córdoba, sino en distintas provincias del país, "surgió como una medida potencial, a evaluar, que pudiera cubrir muy parcialmente el desfasaje que se habían ido generando a lo largo del tiempo, y sobre todo, en particular, después de la devaluación en los costos".

"Entiendo que esa medida es algo que todavía está en stand-by. El tema de la definición de que se cobre o no un copago de más es una definición esencialmente individual de cada institución médica, ya que no hay una cámara que la promueva como tal", señaló.

En ese marco, indicó que "cada institución define si lo pone en marcha o no, y en qué momento".

Por su parte, el vocero de Apross, Diego Bollo, aseguró en Cadena 3 que los pagos de la entidad "están absolutamente al día", y ratificó: "No hay ningún atraso en los pagos, así que no es motivo para el cobro de ningún arancel debido a la excusa de los pagos atrasados porque esto no es así, en absoluto".

Además, explicó que, "en cuanto a los coseguros o copagos que han anunciado las instituciones privadas que van a comenzar a cobrar a las obras sociales, quiero dejar en claro que los coseguros están establecidos por resolución del directorio y se han venido cobrando o implementando desde hace muchísimos años".

Aclaró que "cualquier transacción económica requiere la exigencia por parte del profesional o institución como del beneficiario de exigir por parte del afiliado una factura en forma legal".

Y advirtió: "Si detectamos a través de las denuncias o reclamos de los afiliados de que los importes superen los coseguros establecidos por resolución, haremos el reintegro correspondiente y apercibiremos o haremos un llamado de atención de acuerdo al régimen que se encuentra estipulado en los contratos, a aquella institución que no haya respetado esos valores".

Informe de Fernando Barrionuevo.