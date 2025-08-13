Comienza un juicio histórico por la caza de un yaguareté en Formosa

FOTO: Mataron a uno de los pocos yaguaretés que había en Formosa (Foto: Redes Sociales)

Comienza hoy en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa un juicio histórico relacionado con la caza del yaguareté, un felino en peligro de extinción en Argentina. Este es un caso impactante, ya que hace 35 años no se registraba el nacimiento de un cachorro de yaguareté.

Cuatro personas están imputadas por la muerte de un yaguareté en julio de 2024. Según las denuncias, el animal fue cazado y posteriormente consumido por los acusados tras atacar a un ganado.

El juez federal Pablo Morán destacó a Cadena 3 la importancia del caso, señalando que "cazar o darle muerte a alguno de esos animales, deja de ser un delito de la justicia ordinaria".

Morán mencionó que en la provincia de Formosa quedan menos de diez yaguaretés, lo que subraya la gravedad de la situación de esta especie. "Lamentablemente, hay muy pocos, muy pocos, no quedan muchos", afirmó el juez.

Este juicio es inédito dado que es la primera vez que un caso por la muerte de un yaguareté llega a esta instancia judicial. Se prevé que la justicia evalúe las pruebas y testimonios de diferentes partes, incluyendo querellantes como Parques Nacionales y ONG.

El contexto de la muerte del yaguareté involucró a pobladores que, según la acusación, se encontraron con el felino mientras trabajaban en el desmonte de un campo. Aunque alegaron defensa propia, el juez enfatizó que "el yaguareté de por sí no ataca al humano".