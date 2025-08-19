Comienza el juicio a tres funcionarios de Ramón Mestre por acusaciones de coimas

La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba comienza hoy el juicio a 13 funcionarios de la gestión del ex intendente Ramón Mestre, tras una larga espera de 10 años. Están acusados de extorsionar a la empresa de seguridad Visión Nocturna, que prestaba servicios para el municipio.

Entre los acusados se encuentran el exsubsecretario de Servicios Municipales, Mario Rey (foto), y sus colaboradores Alejandro Rezk y Guillermo Medina; quienes presuntamente solicitaron coimas para liberar pagos adeudados a la empresa. La acusación se fundamenta en pruebas contundentes, incluidas grabaciones con cámaras ocultas.

Según la abogada de la parte demandante, Karina Severín, “estas tres personas están acusadas de extorsión a una empresa de seguridad llamada Visión Nocturna”. La compañía había recibido deudas millonarias por parte del municipio, lo que generó graves problemas financieros en su operación.

Los funcionarios habrían citado a los representantes de Visión Nocturna en un restaurante de Alta Córdoba, donde les exigieron dinero a cambio de liberar los pagos atrasados. Este caso pone de relieve la corrupción dentro de la administración municipal y la complicada historia de la empresa, que fue contratada durante la gestión del exintendente Daniel Giacomino y continuó bajo la administración de Mestre.

Informe de Francisco Centeno.