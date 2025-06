Caso Neonatal: la hija de una médica condenada denunció "justicia selectiva"

Rocío García Moralez, hija de la médica neonatóloga Adriana Luisa Moralez, condenada a cinco años de prisión en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, expresó su profundo dolor y denunció lo que consideró una "justicia selectiva" en la provincia.

La sentencia, que también incluyó cuatro años de inhabilitación especial para Moralez por encubrimiento y omisión de denuncia, generó fuertes reacciones, y Rocío no dudó en calificar el proceso como "injusto" y "viciado desde el inicio".

El caso, que conmocionó a Córdoba, culminó con la condena a prisión perpetua de la enfermera Brenda Agüero y penas menores para otros implicados, incluida Moralez, quien fue declarada "penalmente responsable de encubrimiento por favorecimiento real y omisión de denuncia", ambos delitos doblemente calificados.

Sin embargo, la médica no está detenida, ya que la Cámara Sistema del Crimen estableció que las penas se cumplirán cuando la resolución quede firme. La sentencia ya fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia, y tanto querellas como defensores anticiparon que podrían recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rocío García Moralez, médica como su madre, compartió su indignación en diálogo con Cadena 3 a través de un posteo en redes sociales que sirvió de punto de partida para la entrevista.

Afirmó que "la justicia cordobesa no es ciega, ni imparcial, ni equitativa", sino "una maquinaria selectiva, presionada por intereses, influencias políticas y mediáticas, que castiga con severidad a quienes menos poder tienen, mientras absuelve o suaviza el camino de quienes forman parte de la estructura de poder que gobierna esta provincia desde hace décadas".

Consultada sobre esta sensación de "justicia selectiva", Rocío explicó a la emisora: "Lo hice impulsada por dolor, por impotencia, pero sobre todo por poder decir que mi mamá es inocente. Esto es completamente injusto. Mi mamá, desde que entró en el hospital en 1998 por concurso, durante más de 20 años fue una empleada pública, no tenía un cargo jerárquico, no figuraba en la orgánica, no tenía personal a su cargo, no era jefa, no cobraba como jefa. Pero igual la condenaron a cinco años de prisión por 'omitir deberes de funcionario público', lo cual es falso, porque ella siempre actuó correctamente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rocío destacó que su madre notificó a sus superiores cuando sospechó que algo podía estar ocurriendo y fue quien impulsó la primera autopsia. "Ella no calló, no encubrió, no omitió. Incluso lo dijo su abogado y ella también. Pero la condenaron junto a gente que sí tenía un cargo jerárquico, cuando ella no tenía ningún cargo de conducción. Hay muchísima gente de la justicia que ni siquiera aparece en la causa. Eso no me parece justo, me parece arbitrario", afirmó.

Además, señaló que las condenas, dictadas por mayoría en un jurado popular, reflejan dudas en el proceso: "Si hubo dudas, no se debería condenar. No hay certeza, y eso no es justo".

Y añadió: "La imputación y la condena de mi mamá son absurdas porque ella hizo todo lo que tenía a su alcance dentro del cargo que tenía, que no era un cargo de conducción. Ella era integrante del Comité de Seguridad del Paciente, que tiene como objetivo prevenir eventos adversos y mejorar la calidad de atención médica, no investigar delitos penales ni intervenir ante hechos criminales. Siempre se planteó públicamente una interpretación errónea de su rol".

Respecto de una posible influencia política en el proceso, Rocío expresó: "Son impresiones personales, pero creo que sí. Mi mamá comunicó a sus autoridades lo que estaba pasando, la Justicia se enteró el 10 de junio, y la denuncia se hizo el 6. ¿Qué pasó en ese momento? No lo sabemos. Lo que sí sé es que mi mamá está condenada a cinco años de prisión, destruida en todos sus aspectos, y mucha gente detrás que no sabemos dónde está".

Al referirse a la absolución del exministro Diego Cardozo, Rocío evitó opinar directamente sobre otros casos, como el de Brenda Agüero, pero insistió en que la "cadena de responsabilidades" fue mal interpretada y que la sentencia parecía escrita antes del debate.

Rocío compartió sus expectativas frente a la apelación que presentará el abogado defensor de su madre, Ezequiel Elettore: "Espero que se haga justicia. Es absurdo que mi mamá esté imputada. Mi mamá es inocente. Soy médica y espero ser un cuarto de lo que es ella, completamente humana. Están condenando a alguien que es inocente, y lo digo desde el dolor de haber vivido tres años de un proceso que nunca fue justo. Esta sentencia no representa la verdad, no hay una reparación real. Es una justicia que condena al más débil y protege al más fuerte".

Rocío también recordó un dato que incluyó en su posteo: un archivo periodístico que destacaba a Adriana Moralez en sus inicios como médica de 30 años, por su dedicación a la neonatología. "El contraste es brutal e injusto. La misma persona que hoy es cuestionada por los diarios fue destacada en esas mismas páginas como una joven médica que dedicaba su vida entera a la neonatología, y así lo hizo durante más de tres décadas con entrega, compasión y humanidad", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá, Francisco Centeno, y Luis Fernández Echegaray.