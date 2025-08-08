Caso Ghisoni: abogado pidió leyes más duras para prevenir las falsas denuncias

FOTO: Pablo Ghisoni y Andrea Vásquez, la mujer que manipuló a sus hijos para denunciarlo.

El caso del médico obstetra y ginecólogo Pablo Ghisoni, absuelto en 2023 tras ser acusado falsamente de abuso sexual por dos de sus hijos en 2012, captó la atención pública tras la confesión de su hijo Tomás Ghisoni, quien admitió que la denuncia fue inducida por su madre, Andrea Karina Vázquez, en el contexto de una disputa por la custodia.

El caso, que expone las complejidades de los conflictos familiares judicializados, generó un amplio debate sobre las falsas denuncias y el impacto en las vidas de los involucrados.

El fiscal de la causa no solo desistió de la acusación contra Ghisoni, sino que también formuló una denuncia contra Vázquez por presuntamente haber fabricado toda la acusación.

El abogado especialista en causas penales de familia, Marcelo Peña, expresó en diálogo con Cadena 3 que estas acusaciones son el resultado de "una mecánica fraudulenta, sistematizada", defendiendo que la responsabilidad recae en múltiples actores como abogados y peritos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Peña subrayó la necesidad de cambios legislativos al señalar que "este tipo de hechos deben ser punibles con un delito grave". La actual legislación establece que la pena máxima por falsa denuncia es de solo un año, lo que plantea una contradicción para las víctimas inocentes. Él y la exsenadora Carolina Lozada trabajan en un proyecto legislativo para modificar la escala punitiva.

El abogado también destacó que el abuso de este derecho judicial, en el que se utilizan denuncias falsas, perjudica la credibilidad de las verdaderas víctimas, lo cual es preocupante para el sistema de Justicia. "Esto tiene un componente ético", añadió, refiriéndose a la necesidad de distinguir entre casos reales de abuso y denuncias malintencionadas.

Además, Peña alertó sobre el daño que estas denuncias provocan en los niños involucrados y en las familias, al sostener que muchos padres quedan excluidos por años de las vidas de sus hijos debido a este tipo de acusaciones. Insistió en que "la ley tiene que ser fuerte" en este aspecto para prevenir que se convierta en una "industria de la falsa denuncia".

En el cierre de su intervención, Peña declaró que se desarrollarán medidas de detención para quienes presenten denuncias falsas comprobadas, resaltando la urgencia de establecer medidas rigurosas en el tema. "Hay que ser muy riguroso", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.