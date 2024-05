Baja la inflación, pero ¿cuándo se recupera el poder adquisitivo?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación para abril en Argentina fue del 8,8%, una cifra que ha sido celebrada por el gobierno de Milei.

Sin embargo, en diálogo con Cadena 3, Damián Di Pace, director de Focus Market y especialista en consumo, dijo que estos datos hay que evaluarlos en el marco de factores macro como microeconómicos.

"La lectura macro tiene que ver que el descenso de la inflación, tiene también una parte, una porción respecto del apretón monetario que hubo en el mercado, donde no hay pesos y muchos argentinos tuvieron que sacar sus dólares. La segunda lectura tiene que ver con un efecto micro, pérdida de poder adquisitivo del ingreso a los argentinos, por eso sacaron sus dólares ante la falta de pesos para poder de alguna manera compensar su gasto corriente, caída del consumo en el mercado", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y señaló que en el mes de abril el consumo masivo registró una caída del 20,3%.

Consultado sobre si la tendencia inflacionaria podría continuar descendiendo permitiendo una recuperación salarial real, Di Pace citó un informe de la consultora Faxin, que muestra un aumento salarial promedio del 14.8% entre las 30 paritarias más importantes durante abril. Sin embargo, indicó que no se vio un fuerte alivio en el bolsillo porque subieron mucho las tarifas de servicios públicos.

En ese sentido, recordó que el gobierno decidió no indexar los servicios públicos e impuestos a los combustibles líquidos y regular las prepagas, lo que podría llevar a una inflación del 4.5% al 5% en mayo. Pero, advirtió que "hay que ver qué pasa con las expectativas cuando vuelvas a tener que corregir esas tarifas o tengas que corregir ese tipo de cambio".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Siempre vamos a ser más pobres. Lo que nos va a rendir es un poquitito más el ingreso, que es diferente entre ser rico y ser pobre", aclaró.

Di Pace también destacó la situación de los trabajadores informales y monotributistas, quienes no se benefician directamente de las paritarias. "Hasta que la actividad económica no suba o no vaya creciendo, va a estar muy difícil para los que tienen ingreso", sostuvo.

Finalmente, consultado sobre el tipo de cambio y su influencia en la inflación, dijo que aún hay margen para mantener un nivel competitivo. Sin embargo, advirtió que si la inflación continúa bajando fuertemente, el tipo de cambio perderá competitividad.

Entrevista de Miguel Clariá