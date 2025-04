Asambleas en hospitales públicos: denuncian que la Provincia no renovó contratos

Una nueva ola de incertidumbre golpea al sistema de salud pública de la provincia de Córdoba tras el cese sorpresivo de contratos de cerca de 50 trabajadores, tanto en la capital como en hospitales del interior.

Así lo denunció en diálogo con Cadena 3 el delegado de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) en el Hospital de Niños, Guillermo Zapata, quien calificó la medida como "deshumanizante" y advirtió sobre sus graves consecuencias para el personal y los pacientes.

Según Zapata, los ceses afectan a empleados con contratos "abiertos" y renovables anualmente, algunos con hasta 10 o 15 años de antigüedad.

"Son contratos tramposos. No puede ser que una persona esté 10 años bajo un contrato precario sin estabilidad", señaló.

Los afectados fueron notificados el pasado viernes por la tarde, muchos a través de correos electrónicos o mensajes en el sistema Ciudadano Digital (CiDi), lo que generó mucha confusión y angustia. "Hay compañeros que quizás aún no se enteraron y hoy se encontrarán con que no pueden ingresar a trabajar", agregó.

El delegado explicó que la notificación llegó apenas días antes del vencimiento de los contratos, el 31 de marzo, sin previo aviso por parte de las autoridades ni de los jefes de servicio. "Es un proceso deshumanizante. Esta gente alquila, paga servicios, tiene hijos en el colegio. No se puede jugar así con las personas", afirmó Zapata, quien también cuestionó la falta de razonabilidad administrativa en mantener contratos temporales por una década.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión, que Zapata describió como "totalmente sorpresiva", desató un estado de alerta entre los trabajadores de la salud. En respuesta, este martes se realizan asambleas informativas en los principales hospitales públicos de la provincia, incluyendo el Hospital de Niños y el Hospital Rawson, además de un corte en el Polo Sanitario previsto para la mañana.

"Estamos en las trincheras y de repente, el viernes por la tarde, nos enteramos de esto. Hoy definiremos en asamblea los pasos a seguir", indicó el representante gremial.

El impacto no solo recae en los trabajadores despedidos, sino también en la atención sanitaria. Zapata subrayó que el sistema ya está desbordado: "Faltan trabajadores en todas las áreas. Si hay una carpeta médica, se altera todo el servicio. Hay enfermeros atendiendo 12 o 13 pacientes cuando los protocolos internacionales sugieren mucho menos".

A esto se suma la ausencia de una ley provincial que regule la cantidad de personal por paciente según las especialidades, una deuda pendiente que el gremio reclama a la Legislatura.

La protesta, que coincide con el inicio de la campaña de vacunación para grupos de riesgo, podría resentir la atención en los hospitales públicos. Aunque Zapata aclaró que habrá una "atención dispar" durante las asambleas, la situación expone una crisis más profunda. "Recibo 40 o 50 llamados diarios del interior de personas que hace meses intentan conseguir un turno en cardiología o pediatría y no lo logran. El sistema está colapsado", aseguró.

El delegado apuntó también a un "diálogo de sordos" con el Ministerio de Salud provincial. "Nos escuchan, pero las soluciones no llegan", lamentó. Mientras tanto, los trabajadores se preparan para discutir paritarias y recuperar derechos perdidos, en un contexto de creciente inflación y deterioro salarial.

El cese de contratos no solo involucra a ATSA, sino también a otros gremios como la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), lo que podría amplificar las medidas de fuerza en los próximos días.

La adhesión de profesionales y personal de salud será clave para medir el alcance del reclamo, que pone en jaque la estabilidad de un sistema esencial.

"Esto es pobres contra pobres", reflexionó Zapata. "Luchamos por los que perdieron su trabajo y por salarios dignos, pero quienes pagan el costo son los pacientes que no reciben atención".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Despidos en el Hospital Rawson

El clima en este centro de salud de la capital provincial también se torna tenso debido a una serie de despidos que afectan gravemente la atención.

Desde el viernes, más de 16 trabajadores fueron despedidos, incluyendo al único cirujano de cirugía general, lo que genera preocupación entre los pacientes y el personal.

"No podemos creer que de la Guardia Blanca hayan despedido a nueve enfermeras y al único cirujano", denunció la delegada gremial Ada Carnero en diálogo con Cadena 3.

La situación se complica aún más con el aumento de casos de dengue en la región, justo cuando se espera un pico de la enfermedad para la Semana Santa. El hospital Rawson, conocido por su atención a casos de dengue, inauguró un hospital modular para tratar pacientes febriles, pero la falta de recursos humanos amenaza la calidad de la atención. "De esto se tiene que enterar el gobernador", enfatizó Carnero, quien señala que "peligra la atención de los pacientes".

Los testimonios de los pacientes reflejan la angustia y la incertidumbre que se vive en el hospital. Una mujer que esperaba ser atendida expresó: "Hace del viernes que estoy viniendo y está cada vez peor esto. Porque no hay personas que ya no los atienden". Otro paciente mencionó que pasó horas esperando sin respuesta.

Carnero también criticó la gestión de turnos, que fue objeto de privatización, lo que llevó a un sistema ineficiente donde los pacientes enfrentan largas colas y una falta de atención adecuada.

"El sistema que ellos implementaron es el sistema de privatización", afirmó. "Los pacientes que se quedaron sin su obra social vienen a los hospitales públicos y se encuentran que no tenemos la cantidad de profesionales".

La delegada advirtió que la falta de atención puede tener consecuencias fatales: "Si no consiguen turno, son muertes anunciadas", y responsabilizó al gobernador, Martín Llaryora, y al ministro de salud, Ricardo Pieckenstainer, por la situación actual. "Un paciente cardíaco, un paciente diabético, si no recibe la atención no vuelve más al hospital porque se muere en el camino".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.