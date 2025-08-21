FOTO: Argentina exportó más de 39 mil millones en 2025 y lidera en cuatro productos.

Argentina se consolida como un fuerte exportador este 2025, vendiendo al mundo 39.741 millones de dólares en los primeros seis meses del año.

La economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina (FADA), Nicolle Pisani, explicó en Cadena 3 que esto refleja el posicionamiento del país en el mercado global. Y señaló que Argentina se destaca como el primer exportador mundial de aceite de soja, maíz y jugo de limón, siendo también el maní un producto clave.

La economista destacó que se exportó maní por más de 500 millones de dólares en estos seis meses y resaltó que Argentina recuperó su posición como primer exportador de este producto a nivel global. "Córdoba es la primera productora a nivel país de maní", detalló.

El impacto en las economías regionales es significativo. En ese marco, Pisani indicó que ello incluye una variedad de productos distribuidos en diferentes provincias, contribuyendo no solo a la economía, sino también generando empleo.

Los principales destinos de los productos argentinos incluyen Brasil, Vietnam y China.

Sobre las necesidades para aumentar las exportaciones, la economista mencionó que es fundamental continuar con políticas que faciliten trámites y abran nuevos mercados, así como eliminar las retenciones.

Entrevista de Radioinforme 3.