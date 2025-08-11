En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se activa refinería de San Lorenzo: harán combustible de aviones para exportar

Las instalaciones de YPF en el sur provincial, inactivas desde 2018, se modificarán para producción de ese "fuel" sostenible. Arranca en octubre la obra –se anunció- y tendrá dos estapas.

11/08/2025 | 18:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Instalaciones de YPF.

La refinería de YPF en San Lorenzo, inactiva desde 2018, será reconvertida para la producción de combustibles sostenibles para la aviación. El proyecto —denominado Santa Fe Bio— contempla una inversión de 400 millones de dólares y una alianza con la empresa Essential Energy. Según los anuncios, la iniciativa se desarrollará en dos etapas y apunta exclusivamente a la exportación.

El proyecto declara como objetivo transformar estas instalaciones en una plataforma de producción de SAF (combustible sostenible para aviación) y HVO (aceite vegetal hidrotratado).

Estos desarrollos, elaborados a partir de aceites vegetales, grasas animales y residuos, tienen un destino seguro: los exigentes mercados de Estados Unidos y Europa, donde las aerolíneas enfrentan crecientes presiones para reducir su huella de carbono.

Los primeros movimientos comenzarán en octubre, cuando arranquen las obras de adecuación. Esta fase inicial, que se extenderá por tres años, requerirá mano de obra intensiva: se estima la creación de unos 1.000 puestos de trabajo temporales. Una vez en funcionamiento, la planta mantendrá entre 200 y 250 empleos directos, además de activar un ecosistema de proveedores locales.

La elección de San Lorenzo no es casual. Su ubicación estratégica junto al río Paraná facilita la logística de exportación, mientras que la abundante producción de soja y maíz en la región garantiza materia prima. Sin embargo, el proyecto no está exento de desafíos.

La escala de la inversión y los plazos anunciados dependerán de factores como la estabilidad regulatoria y la evolución de los mercados internacionales de biocombustibles.

Mientras tanto, en la zona circula un optimismo cauteloso. Tras años de letargo, la reactivación de la refinería representa una oportunidad concreta para la economía local.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la decisión de YPF: "Es una noticia importantísima". 

Tipo de producción

La producción de combustibles sostenibles para aviación responde a una demanda creciente de reducción de emisiones en el transporte aéreo internacional. Tanto el SAF como el HVO son productos con valor agregado derivados principalmente del agro, donde Santa Fe tiene peso específico como productora de soja y maíz.

Sin embargo, dado que se trata de una planta orientada 100 % a la exportación, el impacto en la matriz energética nacional será nulo. Tampoco incidirá en el abastecimiento interno de combustibles ni en los precios locales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho