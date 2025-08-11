Se activa refinería de San Lorenzo: harán combustible de aviones para exportar

La refinería de YPF en San Lorenzo, inactiva desde 2018, será reconvertida para la producción de combustibles sostenibles para la aviación. El proyecto —denominado Santa Fe Bio— contempla una inversión de 400 millones de dólares y una alianza con la empresa Essential Energy. Según los anuncios, la iniciativa se desarrollará en dos etapas y apunta exclusivamente a la exportación.

El proyecto declara como objetivo transformar estas instalaciones en una plataforma de producción de SAF (combustible sostenible para aviación) y HVO (aceite vegetal hidrotratado).

Estos desarrollos, elaborados a partir de aceites vegetales, grasas animales y residuos, tienen un destino seguro: los exigentes mercados de Estados Unidos y Europa, donde las aerolíneas enfrentan crecientes presiones para reducir su huella de carbono.

Los primeros movimientos comenzarán en octubre, cuando arranquen las obras de adecuación. Esta fase inicial, que se extenderá por tres años, requerirá mano de obra intensiva: se estima la creación de unos 1.000 puestos de trabajo temporales. Una vez en funcionamiento, la planta mantendrá entre 200 y 250 empleos directos, además de activar un ecosistema de proveedores locales.

La elección de San Lorenzo no es casual. Su ubicación estratégica junto al río Paraná facilita la logística de exportación, mientras que la abundante producción de soja y maíz en la región garantiza materia prima. Sin embargo, el proyecto no está exento de desafíos.

La escala de la inversión y los plazos anunciados dependerán de factores como la estabilidad regulatoria y la evolución de los mercados internacionales de biocombustibles.

Mientras tanto, en la zona circula un optimismo cauteloso. Tras años de letargo, la reactivación de la refinería representa una oportunidad concreta para la economía local.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la decisión de YPF: "Es una noticia importantísima".

Tipo de producción

La producción de combustibles sostenibles para aviación responde a una demanda creciente de reducción de emisiones en el transporte aéreo internacional. Tanto el SAF como el HVO son productos con valor agregado derivados principalmente del agro, donde Santa Fe tiene peso específico como productora de soja y maíz.

Sin embargo, dado que se trata de una planta orientada 100 % a la exportación, el impacto en la matriz energética nacional será nulo. Tampoco incidirá en el abastecimiento interno de combustibles ni en los precios locales.