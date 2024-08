Apóstoles, una pequeña comunidad conmocionada por el caso de Germán Kiczka

La localidad de Apóstoles, en el sur de Misiones, se encuentra conmocionada tras la acusación de pedofilia que involucra al diputado Germán Kiczka, quien se encuentra prófugo. Kiczka, junto a su hermano, está bajo pedido de captura y durante un allanamiento en su residencia se encontraron elementos que lo vinculan a este delito.

Mario Viale, diputado del bloque del Frente Renovador de la Concordia (oficialista) y exintendente de Apóstoles, habló con Cadena 3 y dijo que toda la ciudad está "shockeada" por la noticia.

"La verdad que no lo estudié sociológicamente como el comportamiento de personas que hacen estas actitudes aberrantes, porque todavía no me entra en la cabeza, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, están todos shockeados. Es algo tremendo", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También comentó que el desafuero de Kiczka se trató con rapidez y fue votado por todos tanto oficialismo como oposición: “El 20 de agosto, envió el pedido, y el 22 ya se trató el tema y, en forma unánime, se sacaron los fueros".

Respecto a la fuga de Kiczka, Viale mencionó que desconoce los tiempos que maneja la justicia, pero reconoció que se está rastreando para dar con el diputado. En ese marco se conoció un audio donde se escucha a Kiczka pedir alojamiento en Puerto Iguazú.

El caso ha generado una intensa búsqueda por parte de las autoridades, que incluyen a la Policía, Gendarmería y Prefectura, mientras la ciudadanía de Misiones también colabora en la localización de Kiczka. “Yo estimo que debe estar en Misiones, muy escondido”, concluyó Viale.

Entrevista de Miguel Clariá