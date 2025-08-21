FOTO: Analizan el impacto de la habilitación de los bitrenes en rutas argentinas.

Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), habló en Cadena 3 tras la reciente habilitación por parte del Gobierno para que los camiones bitrenes circulen libremente por las rutas nacionales.

"Los camiones están circulando, muchos de ellos, con exceso de cargas, y eso está destruyendo las rutas", señaló Pons, advirtiendo sobre los problemas que esto acarrea.

El ingeniero aclaró que la habilitación de la circulación de bitrenes tiene como fin "bajar costos para poder transportar más carga con un solo vehículo".

A la vez, Pons planteó inquietudes sobre la seguridad vial y aseguró que "los bitrenes son vehículos más largos y toma más tiempo pasarlos". Y mencionó la necesidad de definir muy bien los lugares donde no se permitirán estos vehículos, así como horarios específicos, similar a lo que ocurre en otras partes del mundo.

En este marco, el titular de la entidad criticó la falta de controles en las rutas argentinas. "¿Alguien vio en los últimos 20 años un patrullero circulando por las rutas, controlando la conducta de la gente que está manejando? No", enfatizó. Y señaló que muchos camiones no respetan las normativas, generando un problema complejo.

Respecto a la comparación entre el transporte por bitrenes y trenes, Pons sostuvo que esta medida "es un parche". Y consideró que la solución óptima sería revivir la red ferroviaria del país. "Tendríamos que tener una flota de trenes", explicó, y agregó que esto contribuiría a la mejora de la seguridad vial y reactivaría la economía de localidades del interior.

