Vilella, exsecretario de Bioeconomía: "Me tomó por sorpresa la decisión"

“Me tomó por sorpresa la decisión del Gobierno, no estaba pensado en este momento. Estaba abriendo mercados en Asia”. Con esas palabras resumió la medida que le fuera comunicada el pasado miércoles Fernando Vilella, ahora ex secretario de Bioeconomía de la Nación.

“Así fueron las cosas”, continuó el ex funcionario en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario y confirmó que "un funcionario de segunda línea" del Ministerio de Economía fue quien le informó la decisión. En la misma línea, destacó que seguirá “trabajando por la bioeconomía de la Argentina” y marcó que recibió cerca de 300 comunicaciones valorando su labor al frente de la cartera.

Vilella rechazó la lejanía con la “producción” y dijo que “la bioeconomía es producción y agregar valor”. “Hablar de que es antiproducción es no conocer. La gente opina y se le da el mismo valor al que no conoce que a quien dedicó su vida a estudiarlo”, apuntó. “Los países visitados felicitaban a la Argentina por el paso dado”, se lamentó.

“Estaba intentado generar un conjunto de normativas, una ley de inversiones para quienes no estaban en el RIGI, sacar las retenciones, etc. Todo eso estaba en la plataforma que eligió el 56 por ciento de la gente que votó”, continuó. Y destacó: “La agenda estaba esperando que las cuestiones financieras cambiaran, apareció esto nuevo y le deseo éxitos al nuevo secretario. Las razones que se han explicitado no tienen que ver con lo ocurrido”.

El exsecretario de Bioeconomía Fernando Vilella dejó su cargo este miércoles y será reemplazado por el hasta entonces subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Sergio Iraeta. El área cambió además la denominación y volverá a llamarse de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así lo notificó el área a través de un comunicado en el que detallan la dimisión, pero que aclara que el exfuncionario presentó la renuncia.