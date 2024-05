Rossi apunta a un problema político: "La segunda figura es la hermana de Milei"

Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y excandidato a vicepresidente de la Nación, habló tras la renuncia de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete elegido y despedido por el presidente Javier Milei.

En primer lugar, en una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Rossi remarcó: “En gestión es el gobierno más pobre desde la vuelta de la democracia. La segunda figura más importante de este gobierno es la hermana del Presidente. Si hay tensión allí lo que sucedió en el día de ayer es colocar la totalidad de la administración reconociendo que primero está el Presidente y segunda Karina. Parece que había tensión entre ella y Posse”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El jefe de Gabinete es el responsable de la ejecución presupuestaria y de administrar el Gobierno. Coordina la gestión y articula entre los ministerios. Y tiene responsabilidades directas”, explicó, y subrayó: “Lo más notable de Posse es que no ejercía la vocería, que es un rol fundamental. Y tiene que ser un dirigente político, o un técnico, pero debe ocuparse de la administración general del gobierno”.

El nuevo rol de Francos

Tras el portazo de Posse le llegó el turno a Guillermo Francos, que hasta ahora era el ministro del Interior. El funcionario viene de sectores vinculados con el peronismo, pero es una de las caras visibles del gobierno de turno.

“En Francos, como todos los que estaban con nosotros y están con los libertarios, me resulta difícil su proceso. Estuvo tres años con Alberto Fernández en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y ahora esta con Milei, me resulta difícil conocer esas personalidades”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el futuro que le augura en la Jefatura de Gabinete, Rossi precisó: “Lo insustituible para el jefe de Gabinete es el poder que le delega el Presidente. Si todos entienden que cuando Francos habla lo hace el Presidente, tendrá el insumo para llevar adelante la gestión”.

El dirigente santafesino de Unión por la Patria dijo que le parece “un error” no tener ministro del Interior en términos formales porque el área tiene “un rol preponderante” en el país. “Pero en este gobierno pasan cosas tan raras…”, deslizó.

Inteligencia y poder judicial

Además de Posse dejó su cargo el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori. En torno a eso, consultado por posibles acciones de Posse en inteligencia, Rossi apuntó: “El poder genera tentaciones. Si lo que se dice es cierto, es gravísimo. Utilizar el aparato de inteligencia para hacer lo que la ley de inteligencia prohíbe, que es hacer inteligencia interior y que los investigados sean los propios funcionarios. La AFI debe hacer inteligencia estratégica, lo que no es menor en el país. Debe brindarle al que toma las decisiones la mayor información para achicar al máximo el margen de error. Para las agencias mundiales lo más importante es lo que sucede en el exterior, no en su propio país”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En materia judicial, se refirió al envío del pliego de Ariel Lijo para que se sume a la Corte Suprema de Justicia. “Nosotros no mandamos el pliego de Lijo, lo mandó este Gobierno. Cristina no es la presidenta, debe ser interesante para Milei. Yo haría lo que hace mi bloque en el Senado, no tomaría una decisión individual”, aseguró.

Y, sobre el futuro político electoral, el “Chivo” consideró: “La elección del año que viene es parlamentaria e importante. El propio Milei dijo que después del 2025 intentará más reformas. Los espacios de la oposición deben tratar de construir alternativas para limitar el poder de Milei. El gran problema lo tendrá el radicalismo, qué va a expresar. De un lado estará el oficialismo y del otro Unión por la Patria”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/