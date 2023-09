Pobreza en Rosario: "Esto lleva a elegir soluciones violentas o equivocadas"

En el Gran Rosario, el índice de pobreza alcanzó al 33,5 por ciento de la población, de acuerdo a los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Si bien el número es menor a la cifra nacional, en los barrios rosarinos notan que el pedido de ayuda por parte de personas vulnerables es cada vez mayor.

“Hay un incremento de personas que se acercan a pedir ayuda. Las personas mayores y las familias con chicos son parte del incremento. Vergüenza no es pedir ayuda, es no poder salir de esto”, dijo el padre Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas Rosario, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Ser pobre no significa ser desocupado. Hay gente con trabajo formal y no le alcanza el dinero. Esto lleva a la desesperanza y a elegir soluciones mágicas, violentas o equivocadas”, advirtió.

Monte señaló que las estadísticas sobre la pobreza “son números que entristecen y asustan” y sumó: “Nos llama a reflexionar para ver que hicimos, que hacemos y que vamos a hacer para disminuir esto. Son 19 millones de personas, de hermanos nuestros que están pasando necesidades. Pero no nos sorprende”.

“Hay barrios que deben tener vida propia porque no están integrados con la ciudad. No hay transporte, trabajo, educación. En el barrio Santa Lucía trabajamos mucho, pero no se puede vivir de la caridad y la asistencia”, indicó luego.