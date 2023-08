Perotti y el bono: "El Presidente está lejos de la realidad de las provincias"

Omar Perotti criticó al presidente Alberto Fernández tras el anuncio del Gobierno nacional de un bono que la provincia no pagará. “El Presidente está muy lejos de la realidad de algunas provincias”, cuestionó el mandatario santafesino.

“Cumplimos cada acuerdo paritario. Cada recurso que hubo que destinar, se destinó. Con Billetera Santa Fe la provincia le está dando un bono a cada familia por mes”, resaltó Perotti en Radioinforme 3, presente en los estudios de Cadena 3 Rosario.

El gobernador dijo, además, que “alguna información que recibe (Fernández) no debe haberla chequeado”, y dijo que lo mismo les sucedió antes. “Nos pasó con las comunicaciones que tenían nuestros fiscales, que salían de las cárceles federales”, arremetió.

En materia económica, sostuvo: “Nación no tuvo correlato con lo que aporta Santa Fe y lo que vuelve. Hay una composición muy porteña y de AMBA en los principales frentes políticos. No puede ser que vivir y producir en el interior del país sea más caro”.

En tanto, se refirió a los comicios nacionales. “La elección nacional es de final abierto. La gente es más dueña de su voto que nunca. Habrá que rescatar a mucha gente que tenía otras expectativas y no fue a votar porque no está conforme con lo que está pasando. Hay que mostrar que el futuro es mejor. Vendrán meses duros, pero el futuro será mejor. No podemos tener otra sequía tan dura como la que tuvimos. A algunos esta sequia les dio evidencia de lo que aporta y significa el campo en el país”, comentó.

Elecciones provinciales

Perotti dijo que los candidatos a intendente, Juan Monteverde, y a gobernador, Marcelo Lewandowski, son “aire puro”.

Y afirmó: “Estuvimos a la par de Rosario desde el primer día. A Javkin le dejaron una deuda enorme, si no hubiésemos estado, los rosarinos la hubieran pasado mal. Hubo ayuda alimentaria en la pandemia en cada barrio. Lo mismo pasó con los saqueos, el que fue a un supermercado es un delincuente. La ayuda alimentaria estuvo y está”.

“Ojalá a nadie le toque pasar por lo que pasamos en estos años de gobierno, hubo una pandemia y la peor sequía en 100 años. A pesar de eso trabajamos. Voy a entregar una provincia mucho mejor de la que recibimos. Es de madurez política generar las mejores condiciones para la gente”, cerró.