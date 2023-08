Critican la falta de inversión de Perotti en seguridad: "Los fondos están"

Este miércoles un grupo de policías quedó varado en Santa Fe, rumbo a Rosario, por la falta de pago de la provincia a la empresa que traslada a los agentes.

Gonzalo Saglione, exministro de Economía de la provincia, dijo que la falta de dinero no se debe a la carencia de recursos, sino a las falencias en la ejecución presupuestaria, y precisó que el gobierno provincial usó solo 16 de cada 100 pesos disponibles para seguridad.

“Los fondos que tiene para invertir el gobierno para 2023 son 29.300 millones de pesos. Invirtió 4.700 millones de pesos. Si en el segundo semestre sigue así, llega a diciembre con 7 de cada 10 pesos sin usar para seguridad. El gasto para el traslado del patrullero no es una inversión, es un gasto corriente”, observó Saglione en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Los fondos están, pero no los vuelcan. El presupuesto se aprobó tal como lo envió el gobernador a la Legislatura. No están comprando patrulleros ni armamentos”, indicó, y comentó: “Perotti en todos los años, la recaudación superó al presupuesto. Entonces recursos no faltaron”.

“En 2020 el Gobierno nacional envió 3 mil millones de pesos. Todavía no los invirtieron. O hay falta de vocación y proyectos, o no hay equipos para ejecutar las ideas”, afirmó.