Paro general en Rosario: "La sociedad está harta de vivir con miedo"

Un conjunto de gremios para este jueves en Rosario para manifestarse contra la ola de violencia. La jornada estará marcada por cortes de tránsito y el conflicto nacional que llevó a un paro de transporte.

En torno a la medida de fuerza contra la violencia, Edgardo Arrieta, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “La sociedad está harta de vivir con miedo, acá no hay paritarias ni nada. Los industriales y empresarios adhieren a esto, que es buscar la paz social en Rosario”.

“Vamos a plantear que busquen una solución. De esta forma no se puede seguir. El ciudadano no puede seguir encerrado, no puede ser que no pueda salir a un parque a pasear por temor a una balacera o a que le roben”, indicó, y sostuvo: “En 25 años jamás vi algo así”.

Además, Arrieta aclaró: “Esto es apolítico. No queremos políticos en el medio, hay muchos caranchos”.