López Murphy, sobre Argentum: "Ya sentimos que hay ceros que sobran"

El diputado nacional Ricardo López Murphy propone la creación de una nueva unidad monetaria en Argentina, denominada Argentum, que reemplazaría al peso argentino a partir del 1 de enero de 2026. Esta iniciativa busca eliminar tres ceros de la denominación actual, facilitando así el manejo del dinero en la economía cotidiana. "Ya sentimos que hay ceros que sobran", afirmó López Murphy en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

El legislador destacó que la situación monetaria actual se ha vuelto disfuncional, con el peso argentino pasando de un tipo de cambio de 1 a 1 en la convertibilidad a 1 a 1280 en la actualidad. "El trauma que produce el mal manejo de esa circunstancia histórica se prolonga en una moneda que es disfuncional", explicó.

El proyecto de López Murphy incluye cinco ventajas principales. En primer lugar, se reducirían los costos de impresión de dinero, ya que se necesitarían menos billetes de alta denominación. "El dinero es costoso en tintas, en mecanismos de seguridad", indicó. En segundo lugar, se ahorrarían gastos en almacenamiento y transporte de billetes, así como en costos informáticos asociados a la digitación de montos elevados.

El diputado también mencionó que la implementación del Argentum podría ser beneficiosa si Argentina logra estabilizar su economía. "Si se estabiliza, el proyecto tiene un beneficio adicional formidable", afirmó. López Murphy subrayó que este cambio no implica una reforma monetaria con daño patrimonial, ya que no se prevé devaluación. "No es parte del plan de estabilización, pero lo complementa muy bien si este plan se consolida", añadió.

Respecto a la situación económica actual, López Murphy analizó que la falta de un presupuesto afecta la institucionalidad del país. "No hay imposición sin representación", comentó, haciendo hincapié en la importancia de contar con un presupuesto que fluya a las provincias.

En relación al tipo de cambio, el diputado advirtió sobre la necesidad de que el gobierno federal acumule reservas, señalando que el Banco Central no ha realizado compras en momentos favorables. "Si el Estado no compra, el tipo de cambio es artificialmente bajo", concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup.