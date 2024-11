Le dieron una paliza tras una fiesta y murió: "Es como el caso de Fernando"

Una brutal golpiza tras un cumpleaños de 15 terminó con la vida de José, un hombre de 40 años. El hecho tuvo lugar en Puerto General San Martín, el 20 de octubre, pero la víctima agonizó durante 28 días hasta fallecer.

Maira, pareja de José y madre de sus dos mellizas de 12 años, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, tras lo sucedido con su marido, con quien estaban juntos desde hacía 20 años.

“Éramos una hermosa familia. Ahora tengo miedo de que mis hijas salgan a la calle, no pueden ir ni solas al baño. Siento como el caso de Fernando (Báez Sosa), que no pudo defenderse. Pasaron 28 días de que mi marido estuvo agonizando. No puedo creer lo que hicieron estos monstruos, eran varios”, lamentó.

Y detalló: “El 20 de octubre terminó el cumpleaños 15 de mi sobrina, a las 3.30. A las 4 teníamos que entregar el salón limpio. Los chicos que se retiraron de la fiesta, eran unos 20 que quedaron afuera del salón. Luego se sumaron unos chicos más, solo algunos habían podido ingresar colados. Esa noche se corrió la bola de que la fiesta era libre, pero no era así”.

“A las 3.45 mandé a mi marido a llevar unas cosas a lo de mi mamá, que vive cerca del salón. Cuando salió había una pelea en la esquina, una pelea de chicas. Mi hermano fue hasta el lugar a separar y se fueron contra él. Ellos pelean y graban videos. Mi hermano empezó a defenderse, le fracturaron la nariz, le quebraron la mandíbula y le destrozaron la cara”, describió.

“En eso llegó mi marido que desde el auto vio algo, porque no lo mandé ahí. Fue a separar y lo agarró un grupo de personas, eran muchos, había muchas polleras también. Le pegaron un ladrillazo, lo patearon incansablemente cuando estaba desmayado en el piso. Ya estando inconsciente una chica lo apuñaló”, reveló.

Y sumó: “Mi mamá tuvo que ir y tirarse arriba de mi hermano para que lo dejaran. A todo esto, José estaba tirado en la vereda, no lo habíamos visto. Los chicos decían ‘lo dejamos tirado a un viejo ahí’, otro posteó ‘lo dejamos en terapia intensiva’. Su estado siempre fue crítico, lo operaron, pero nunca se recuperó. Estaba sedado, cuando se despertaba lloraba mucho, fue un calvario verlo sufrir así”.

En cuanto al accionar judicial y policial tras el suceso, Maira indicó: “Pedí que me pasen videos, pero algunos tienen miedo, los padres no entienden la gravedad de lo que pasó. José trabajaba en la Cooperativa de Portuarios. Ellos se portaron excelente con nosotros”.

Por el caso hay tres detenidos: un mayor y dos menores. El mayor fue imputado por tentativa de homicidio, calificación que se agravará con el desenlace. Los menores permanecen en el ex Irar.