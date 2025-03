Las lluvias no salvaron los cultivos en Santa Fe: "Será una campaña decorosa"

La provincia de Santa Fe enfrenta una situación de emergencia agropecuaria en gran parte de su territorio, a pesar de las recientes lluvias. Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo, señaló que las lluvias fueron beneficiosas, pero no suficientes para revertir los efectos de la sequía. “Cuando se considera un predio o una región en estado de emergencia, se evalúa la productividad, y estos son ciclos de mediano y largo plazo”, explicó Mántaras en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Las lluvias, que superaron los 100 milímetros en algunas regiones, no logran recuperar lo perdido en la campaña agrícola. “Lo que no se ha logrado en tiempo y forma, aunque ahora llueva, no permite recuperar rápidamente lo que está perdido”, agregó. La situación es crítica en el centro y norte de la provincia, donde cultivos como soja, sorgo y maíz fueron severamente afectados.

En cuanto a la cosecha, Mántaras consideró que “va a terminar siendo una campaña decorosa”, pero advierte que hay lotes que han perdido el 100 por ciento de su producción. “En el caso de las cuencas lecheras, la situación es compleja, ya que no hay problema de agua, sino de alimentos”, indicó el secretario, quien menciona que se están implementando líneas de financiamiento para ayudar a los productores.

Sobre la reciente liquidación de agroexportaciones, Mántaras destacó que “fue un volumen bastante superior” al año anterior, pero aclaró que los precios internacionales son bajos y no hay incentivos para ventas masivas. “El productor granario tiene uno o dos ingresos anuales y debe sobrevivir con eso”, detalló.

La expectativa de recuperación se centra en la normalización del régimen de lluvias. “Preferimos ser prudentes de hablar de que se terminó la niña”, afirmó Mántaras, quien espera que la situación mejore tras años de sequía. También mencionó que la apertura de nuevos mercados para la exportación de ganado en pie puede ser positiva, aunque advierte sobre la necesidad de cuidar la reputación del país en el comercio exterior.

“Todo lo que tenga que ver con tomar medidas en función de lo que el mundo demanda nos interesa”, concluyó Mántaras, resaltando la importancia de adaptar la producción a las exigencias del mercado global.