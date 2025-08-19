La niña prodigio que tiene 12 años y va a la universidad: "Me gusta estudiar"

Una niña de 12 años, Lara Ghione, cursa una carrera universitaria en Rosario mientras asiste a sexto grado. Oriunda de Funes y alumna del colegio Biró de Fisherton, Lara estudia la diplomatura en Community Management de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de manera virtual.

Lara, la gran protagonista de la historia, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: "Algunos no lo pueden creer, porque dicen, Lara, apareces en todos lados". La joven destacó que su secreto para manejar sus múltiples actividades es su pasión: "Me gusta mucho y le pongo toda mi atención a eso".

Lara también mencionó su deseo de concientizar sobre las altas capacidades a través de sus redes sociales: "Sentía que tenía que hacer concientizar a los niños con altas capacidades". Aunque reconoce que le cuesta en matemáticas, se siente cómoda en comunicación y disfruta de otras actividades como danza y cine.

Sobre su experiencia en la universidad, Lara expresó: "Me enamoré de la universidad, yo la verdad quiero dejar la escuela". Sin embargo, aclara que continuará con la secundaria. "Me gusta mucho estudiar, mis compañeros, así que no me voy a ir", asegura.

Yamila, madre de Lara, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que su hija fue diagnosticada con altas capacidades a los cinco y diez años. "Ella es muy avanzada para su edad desde que nació", señaló. Lara mostró signos de precocidad desde muy pequeña, como sentarse a los tres meses y hablar a los seis. "El camino fue muy largo hasta llegar hasta acá", añadió Yamila, agradeciendo a la UAI por la oportunidad brindada.

La madre relató que la inquietud de Lara por la educación superior surge cuando no la dejan cursar primer grado debido a que ya poseía los conocimientos necesarios. "Ella empezó a explorar con las herramientas de edición, que es lo que hoy la lleva a hacer el curso de Community", indicó Yamila.

Sobre el contacto con la universidad, Yamila mencionó: "Les dije que Lara manejaba herramientas de edición desde los 6 años y que superaba ampliamente el temario de la facultad". A pesar de la preocupación inicial por la edad de Lara, la universidad accedió a su inscripción, convirtiéndola en la primera niña en cursar allí.

Lara también fue diagnosticada con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). Su madre explicó: "Los niños con altas capacidades y con estos trastornos tienen otra forma de aprender". A pesar de no requerir medicación, Lara combina sus capacidades con el TDAH de manera efectiva. Yamila concluyó con un mensaje para otros padres: "Recomiendo para esos papás que puedan buscar la solución afuera de lo que sería la escuela, para darle herramientas y que sus capacidades crezcan".

Entrevista de Hernán Funes.