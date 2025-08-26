Jueza ordenó reparar la ruta nacional 178: "Es una trampa mortal"

El intendente de Villa Eloísa, Mauricio Tartaglini, expresó habló del estado de la ruta nacional 178, que conecta su localidad con la autopista Rosario-Córdoba. En una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Tartaglini describió la situación como "una especie de trampa mortal" debido a los peligrosos baches y cráteres que han aparecido en el trayecto.

El intendente mencionó que, aunque la ruta es "parcialmente transitable", los trabajos de bacheo realizados por Vialidad Nacional son "provisionales e ineficientes". "Los pozos estaban totalmente abiertos, muy peligrosos", agrega, señalando que la falta de mantenimiento ha llevado a un incremento en los accidentes en la zona.

La Justicia Federal ha intervenido en esta problemática. La jueza Natalia Martínez ha ordenado a Vialidad Nacional realizar trabajos de mejora. "Esperábamos otra actitud de parte de este Gobierno, de parte de este Presidente", criticó el intendente, quien consideró que la prioridad del gobierno se centra en la economía, descuidando la seguridad vial.

El intendente también señaló que esta ruta se ha convertido en un "corredor vial productivo importantísimo" para la región, donde transitan camiones con "miles de millones de pesos". Sin embargo, advirtió que "no hubo proyección" para el aumento del tráfico, lo que ha contribuido al deterioro de la infraestructura.

En cuanto a la responsabilidad del estado actual de la ruta, Tartaglini afirmó que "esto es consecuencia de muchos años de malas acciones, de mala política". Criticó la falta de ejecución de proyectos de reparación que, según él, han sido aprobados y presupuestados, pero nunca concretados. "Nunca llegó" el dinero destinado al mantenimiento, enfatizó.

La situación ha llevado a una judicialización de la política pública, donde los intendentes y jefes comunales están llevando sus reclamos a la Justicia.

Entrevista de Hernán Funes.