Javkin y un posible encuentro con Monteverde: "No lo descarto, no es el momento"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó en el Foro Atlántico de Madrid, un evento que reúne a jefes municipales de Iberoamérica. Durante su intervención, Javkin destacó la importancia de abordar problemas comunes en las ciudades de la región, como la seguridad pública y la cercanía de la ciudadanía con la democracia.

“Hay dos problemas muy marcados en las ciudades de América Latina: la seguridad pública y cómo generamos más cercanía de la gente con la democracia”, afirmó Javkin luego en contacto con el corresponsal de Cadena 3 Rosario en España. Además, señaló que la recuperación de la seguridad es el principal reto que enfrentan. “Venimos de un lugar muy malo como ciudad, de haber vivido probablemente lo peor”, añadió, enfatizando que las noticias sobre Rosario han comenzado a ser mejores.

El intendente mencionó que la ciudad muestra signos de recuperación y que se nota un aumento en la tranquilidad. “Falta mucho, pero el camino mostró efectividad y hoy la ciudad está mostrando otras cosas”, sostuvo. Javkin también destacó la necesidad de realizar obras públicas que consoliden los cambios en los barrios y fomenten la confianza de la ciudadanía en la democracia.

En el foro, se discuten temas como la desigualdad en las ciudades y la necesidad de que los gobiernos locales tengan más peso en la toma de decisiones. “Los gobiernos locales deberíamos tener más peso que los gobiernos centrales”, opinó Javkin, quien comparte su experiencia sobre la aplicación de compensaciones urbanísticas en Rosario para abordar el déficit de vivienda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por el encuentro que le pidió el ganador de las elecciones, Juan Monteverde, expresó: “Yo por lo menos tengo la costumbre de que si le envío un mensaje personal a un dirigente político, espero la respuesta del dirigente político y no hago una campaña pública en relación a ese mensaje, pero bueno, está esta cultura tan rara ahora de que lo que se dice en público es tan diferente de lo que se dice en privado”.

“No lo descarto, no es el momento, pero no va a ser solo con él. Mi preocupación hoy es que el Concejo avance en la agenda que hoy tenemos, me gustaría más bien que le consulten entre otros al concejal Monteverde cuál va a ser su posición por ejemplo frente al tema de las torres y frente al tema de las iniciativas que son tan importantes para el desarrollo de la ciudad y que están en el consejo y se van a tratar ahora”, apuntó.

Sobre la situación política en España, Javkin señaló que la corrupción “corroe la democracia” y que la percepción de los ciudadanos es clave para el futuro electoral. “Los altos niveles de corrupción son uno de los grandes factores que han deteriorado la democracia”, aseguró.

En cuanto al futuro del transporte en Rosario, Javkin mencionó que es necesario realizar ajustes en las tarifas, pero que cualquier cambio estará vinculado a nuevas inversiones en unidades de transporte. “No perder pasajeros y mejorar la calidad y frecuencia son nuestros objetivos”, destacó.

Finalmente, el intendente señala que está trabajando en una agenda de inversiones con la comunidad de Madrid, buscando promover el empleo y el trabajo en Rosario, y considera que este vínculo puede ser una puerta a Europa para la ciudad.

Entrevista de Hernán Funes. Cobertura de Chema Forte.