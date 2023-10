Horror en primera persona: relato de un rosarino que vive hace décadas en Israel

Las tropas israelíes seguían luchando este lunes para recuperar poblaciones arrebatadas por combatientes de Hamás, reconociendo que la batalla estaba llevando más tiempo de lo esperado, más de dos días después de que los milicianos atravesaran la valla de Gaza en una ofensiva mortífera.

Los combates continuaban en siete u ocho localidades del interior de Israel capturadas por los combatientes, que dejaron 700 israelíes muertos y decenas de rehenes en un ataque que destrozó la reputación de invencibilidad de Israel.

En el marco de ese contexto de horror, Gustavo Litmanovich, un rosarino que vive hace treinta años en Israel (a 20 kilómetros de Tel-Aviv y 60 de la Franja de Gaza) contó en Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario lo que está viviendo en ese territorio.

Terrorismo y sirena. “Estamos acostumbrados hace muchos años. El tema del terrorismo y la sirena es algo que pasó en los últimos 20 años, básicamente, desde que Israel salió de la Franja de Gaza y la desocupó de manera unilateral. Lamentablemente, no solucionó nada porque siguieron disparando misiles. Por suerte, tenemos la cúpula de hierro que nos protege y en cada casa un cuarto seguro. Pero esta vez la historia es otra”.

Inédito. “Vivo acá hace 30 años y nunca pasó algo así, que rompa las reglas de la humanidad. Una cosa es que haya un conflicto bélico, una barbarie, no sé cómo llamarlo. Hamas el que no lo sabe es un grupo terrorista. Civiles acribillados y secuestrados, ancianas, viejitas de 80 años que se las llevan con nietos, con bebes en brazos. Es inhumano y no existe una razón que pueda entender esto, es diferente”.

Horror. “Imaginate en Rosario o cualquier parte del mundo, se te meten mil terroristas y empiezan a entrar en cada pueblo, en cada casa, matan y acribillan familias enteras, dejan a los chicos vivos con los muertos al lado y se los llevan secuestrados a la Franja de Gaza”.

País en shock. “Pasan cosas simultáneamente. Es un país en estado de shock, porque no es un ataque, es algo sin precedentes, algo inhumano que no se puede explicar y no sé cómo sigue. Todavía no sabemos si hay casas con terroristas escondidos que sigan matando días después. Tratando de volver a la normalidad. No llamaron a la gente a armarse, pero dijeron que toda persona sin antecedentes criminales y que haya servido en el ejército en un rango determinado, puede portar arma”.

Raíces. “No creo que haya una persona que en este momento diga me voy. Es nuestro país y no es cualquiera, luchamos para crearlo y es el país que nos tiene que defender para que no haya otro Holocausto. Por eso vivimos acá y vamos a seguir viviendo acá, tenemos amor por Argentina, nuestra gente, cada sábado o domingo escuchamos a Newell’s o Central, pero nunca vamos a dejar este país”.

¿Falla defensiva? Tenemos que enterrar 800 asesinados, devolver secuestrados, ancianas y mujeres que las están violando al lado de los cuerpos de los maridos. Recién después ver como paso y aprender como paso para mejorar.

Prioridad. “La política israelí no está pasando por su mejor momento. Por lo menos, la mitad de la población no está de acuerdo con el gobierno. Pero estos días no escuchas nada de eso porque no es la prioridad. La prioridad es que el mundo nos escuche. La diferencia es que el ejército israelí va a entrar para rescatar gente y si ve un nene va a frenar. El terrorista entra para matar gente”.