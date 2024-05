La Cámara de Comercio, contra el paro general: "Espanta inversiones"

El segundo paro general que la CGT (Confederación General del Trabajo) le hizo a Javier Milei fue criticado por Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que dijo que estas medidas de fuerza son negativas para la llegada de inversores.

“Los inversores extranjeros que desean venir a la Argentina porque necesitan nuestros recursos naturales necesitan venir acá pero no se animan. Todas estas cosas son espanta inversiones. No tenemos un problema económico, es social, político y cultural, que es más grave aún”, alertó Grinman en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“En líneas generales los comercios no adhieren a los paros. Nuestro relevamiento dice que el 90 por ciento trabajo con normalidad, salvo las entidades bancarias y los servicios públicos. Lo del paro contundente es mentiroso. A la gente no le permitieron ir a trabajar. ¿Qué pasa si el transporte funciona como un servicio esencial, al 60 por ciento? Y que decidan los ciudadanos si quieren trabajar o no”, propuso.

“Este paro es inoportuno y teñido de parcialidad política. A 50 días de haber asumido, a este Gobierno le hicieron dos paros. Muchos consideran a la de Alberto Fernández la peor gestión de un gobierno en democracia, con más de 1000 puntos de inflación, no le hicieron ninguna protesta”, recordó.

Y reflexionó: “Es el paro número 46. Y la Argentina está cada vez peor, con más pobreza, indigencia, inseguridad, baja calidad educativa. Ni que hablar en comparaciones de comercio exterior. Exportamos la mitad de lo que exportábamos hace 40 años”.

Grinman admitió que los aumentos de diciembre fueron “un error” de los empresarios porque “colocaron los precios con un dólar alto”. Pero explicó: “Hay que entender también que hace décadas no hay precios de referencias. Entonces por las dudas, como no hay certezas de reposición, se aumenta un poco. Pero la demanda va a ir ordenando esto. Ayuda también la baja de la inflación”.

Un sindicato en contra del paro

Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y cuestionó la medida de fuerza que dispuso la CGT.

“Como el transporte no funcionó, el paro tuvo impacto, pero no es positivo. De esta se sale produciendo y trabajando. No adherimos al paro, las farmacias brindaron atención normal. La CGT se equivoca con esta medida”, señaló.

“Hay que ir por una reforma laboral integral que el Gobierno debe entender. Las medidas tomadas hasta ahora no generaran más empleo. Hay sindicalismo que acompañará los cambios. Hay que modernizar los convenios colectivos de trabajo”, sostuvo.