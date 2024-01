Goity, tras la paritaria: "Fuimos con preocupación por el nivel de reemplazos"

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló tras la primera reunión paritaria con los gremios docentes de la provincia.

“Quiero destacar la convocatoria temprana a paritarias. Es un hecho que habíamos prometido en campaña y lo cumplimos. Es necesario acordar el inicio de clases”, destacó Goity en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Fuimos con la preocupación en torno al nivel de reemplazos. En un contexto de incertidumbre e inflación, en diciembre de cada 100 pesos que destinamos, 25 pesos fueron para reemplazos. Esto viene subiendo en los últimos años”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y señaló: “Hay un daño no económico, pero grave: cuando un chico tiene varios maestros se ve afectada la continuidad pedagógica. Lo que no se aprende no hay dinero que lo pueda recuperar”.

En ese sentido, Goity dijo que “el primer punto es hacer más eficiente el sistema de carpeta médica” y mencionó: “Hay 7000 mil trabajadores que no la tienen hecha. Es un 10 por ciento de la masa total de docentes. Eso es responsabilidad estatal, es grave y demuestra desidia”.

“Hay que mejorar las condiciones laborales de los docentes. Y hay que reconocer al que no falta y hace un sacrificio enorme, que son la mayoría”, cerró.