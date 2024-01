En medio de la alta inflación, se viene la primera paritaria docente del año

Este jueves a las 11 tendrá lugar la primera reunión paritaria docente de 2024 en la provincia de Santa Fe. Con el inicio de clases previsto para el 26 de febrero, los gremios y el gobierno intentarán lograr un acuerdo para que este año no haya paros al comienzo del ciclo lectivo, como sucedió años anteriores.

Martín Lucero, secretario general de la seccional rosarina de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y precisó: “La expectativa es que tengamos una charla razonable. Queremos una oferta durante este primer mes del año, eso sería un cambio sustancial respecto a lo realizado en los últimos años”.

“El problema no es cuando se inicia, sino cuando está la oferta inicial. Es positivo que esto se haga ahora, y es un buen gesto en el marco de tanto DNU y decisiones de ese tipo”, comentó, y sumó: “Dar clases con guardias mínimas no existe. Hay que evitar las causas, no las consecuencias”.

Lucero, de Sadop, habló en la previa de la primera reunión paritaria

En principio, los sindicatos exigirán la aplicación de una cláusula gatillo mensual. “La inflación de diciembre se conocerá en enero, por lo cual en febrero recibiremos un aumento importante. El 100 por ciento viene de la medición acumulada anual más la inflación que surja en enero”, cerró.

Por su parte, Gabriela Meglio, de Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe) Rosario, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y planteó: “Venimos muy detrás de la inflación. Hay compañeros que han cobrado 300 mil pesos. Nuestro salario está pulverizado”.

Antes de la paritaria, desde Amsafe afirmaron: "Nuestro salario está pulverizado"

