Funes de Rioja, tras la reunión con Caputo: "No queremos privilegios"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó la importancia de estabilizar la macroeconomía del país para mejorar la competitividad del sector industrial y analizó la coyuntura que atraviesan los sectores productivos.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Funes de Rioja subrayó que "la UIA ya lo había dicho en su libro blanco en el 2022, decíamos muy claramente que era condición inexcusable el tema de estabilizar la macro".

A su vez, explicó que la competitividad sistémica no puede lograrse con medidas aisladas, sino que requiere "una coordinación de medidas que tocan temas fiscales, de infraestructura, logísticos, laborales y acceso al crédito". Resaltó que el acceso al crédito en Argentina es significativamente bajo en comparación con otros países de la región, y que "tenemos un promedio de arriba del 50 por ciento de presión fiscal nacional, provincial y municipal sobre el sector formal de la economía".

El presidente de la UIA también abordó la necesidad de igualdad de condiciones en el mercado, mencionando que "no queremos privilegios de ninguna especie, lo que queremos es que no nos castiguen a la luz de lo que es la historia de las medidas". En este sentido, se refirió a la situación de las pymes, que enfrentan dificultades debido a la acumulación de saldos a favor en impuestos que no se les devuelven de manera oportuna.

Respecto a la situación internacional, Funes de Rioja se mostró preocupado por la volatilidad de políticas comerciales y la necesidad de un Mercosur efectivo, señalando que "el Mercosur, como viene históricamente, es una pieza de museo". También mencionó la importancia de la transformación tecnológica en el sector industrial, indicando que "la participación de la industria 4.0 en América Latina es baja, y bajo esas condiciones no se compite en el mundo".

En cuanto al empleo industrial, Funes de Rioja afirmó que "la industria ha preservado mucho empleo", aunque advirtió sobre la alta informalidad laboral en el país. "El problema es la fuga total o parcial a la informalidad", explicó, subrayando la necesidad de capacitación y formación para mejorar la empleabilidad.

Finalmente, comentó sobre la reciente reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la importancia de la claridad y continuidad en las políticas gubernamentales. "Lo que necesitamos es claridad y continuidad", concluyó, destacando que la ciudadanía debe decidir sobre el rumbo del gobierno en las próximas elecciones.