Exdirector de Discapacidad, sobre presuntas coimas: "Se venía hablando…"

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, se pronunció sobre el escándalo de supuestas coimas en el sector de la discapacidad en Argentina. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Galarraga expresó su preocupación por las irregularidades que se han mencionado en audios recientes, afirmando que "hemos escuchado historias parecidas, no con tanta contundencia". Además, señaló que "es algo que se venía hablando en muchas cuestiones, en muchos organismos, previo a la campaña electoral".

Galarraga, quien también es secretario general de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, destacó que la situación es "triste y lamentable" especialmente en un área que ha sufrido ajustes severos. Aseguró que "no me sorprende que esto pueda estar ocurriendo" y recordó que durante su gestión se trabajó para reparar el daño causado por políticas anteriores.

Sobre los audios que mencionan un aumento en las coimas del 5% al 8%, Galarraga aclaró que "hace referencia a un funcionario que trabajó en el macrismo, que se fue durante nuestra gestión y que volvió con esto". Resaltó que su administración siempre impulsó procesos auditados y aseguró que "nunca habíamos tenido ningún incidente de estas características durante esos cuatro años".

En relación a las pensiones por discapacidad, Galarraga afirmó que "los números de Argentina en relación a la discapacidad son similares a las estadísticas mundiales". Explicó que "solo el 30% de las personas que cobran una pensión por discapacidad tiene el Certificado Único por Discapacidad (CUD)", lo que indica una falta de unificación en los trámites necesarios para acceder a estas ayudas.

Finalmente, Galarraga enfatizó la complejidad de las compras en el sector y la importancia de la transparencia en los procesos, mencionando que "en esas urgencias, en situaciones críticas, es donde más cuidadoso hay que ser".

Entrevista de Hernán Funes.