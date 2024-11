Eventos y caos alrededor del Alto Rosario: "El problema es la Municipalidad"

Un vecino del Shopping Alto Rosario habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y cuestionó la falta de orden que existe en el tránsito lindero al lugar.

Bernardo apuntó directamente contra el municipio. “El gran problema que tenemos es la Municipalidad, que no existe. Todos hablan de Milei, pero me molesta más que los rosarinos hablen del intendente que tenemos. Hablamos hace más de 12 años del tema, nunca hicieron un trabajo como corresponde”, lamentó.

“No mandan inspectores, no mandan policías. Los días que hay eventos vienen los trapitos, los que roban cubiertas, todos malandras. Hay 1200 departamentos en la zona. Si un día necesitamos una ambulancia o a los bomberos, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntó.

Y ejemplificó: “Como no se puede pasar, tocan bocina. No podemos entrar ni salir. No quieren ordenar, algo pasa con el shopping. Algo no pagan, nosotros pagamos impuestos. Cuando hay espectáculos cierran todo, parece que son dueños de la ciudad”.

Bernardo, además, dijo que no están “enojados con el shopping, sí con la Municipalidad”, y manifestó: “Necesitamos que venga alguien y lo ordene”.

En tanto, este miércoles el shopping celebrará sus 20 años con un show de “Los Palmeras” en el estacionamiento.