Entraron a su casa y le robaron hasta el dinero de la alcancía de su hija

Una vivienda de Castagnino al 900, barrio Alberdi, sufrió un robo en la madrugada de este lunes, cerca de las 5. Los delincuentes entraron y se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

La propietaria, que dormía junto a su hija cuando se produjo el robo, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y reveló: “Entraron a robar a mi casa, serían las 5. Me desperté porque vi una luz en la pieza, y me pareció ver a alguien. Dije ‘me entraron’ y no reaccioné, me dio pánico”.

“Mi vecina gritó. Mi papá venía de la calle gritándome. Me preguntó cómo estaba porque la puerta estaba abierta. En la planta baja estaba todo revuelto y tirado –describió-. Se llevaron nuestra documentación, una tablet, una planchita del baño. Agarraron un par de zapatillas y dejaron otras. Se llevaron la alcancía de mi nena con la plata de su cumpleaños”.

Por otro lado, cerró: “Eran dos personas o más. La reja de la pieza está forzada. No sabemos si dieron la vuelta por el patio. Sacaron cosas de la heladera, comieron. Me dieron vuelta toda la casa. La Policía nunca vino”.