Bernal: vino de visita desde Estados Unidos y le robaron a punta de pistola

Un hombre que desde hace cinco años vive en Estados Unidos vino a la Argentina de visita y mientras estaba tomando algo en un comercio de la localidad bonaerense de Bernal a plena luz del día sufrió un robo a mano armada.

Bruno se encontraba este jueves a las 11.40 aproximadamente junto a su cuñado en un bar de la calle 9 de julio, en el centro de Bernal. Fue entonces cuando un delincuente lo apuntó con un arma y se llevó una mochila en la que tenía una computadora y documentación.

La acción duró apenas unos segundos, mientras en la vereda circulaban personas y clientes salían del comercio en el que se encontraba.

ROBO EN BERNAL CENTRO, café Havanna, hoy jueves 4 de enero. Quilmes es tierra de nadie, impunidad total.

El viejo feudo de Aníbal Fernández es el actual aguantadero de Mayra Mendoza.



POBRE GENTE. pic.twitter.com/BUZProL455 — Daniel Haggerty ???????????? (@ucedelibertas) January 5, 2024

“Es difícil contextualizar lo que es, estás en el centro de Bernal, tomando un café, estábamos con mi cuñado y al costado había una familia”, dijo la víctima del robo a TN.

El hombre contó que se fue del país hace cinco años por la inseguridad. “La Policía llegó muy rápido. No pudo hacer un rastreo porque las cámaras no están donde deben estar... pero no es solo estar y llegar, es qué hacés”, señaló.

Y agregó: “En EE.UU. estas cosas no pasan, entonces es difícil, la Policía actúa, tiene todo el brazo de la ley... lo que aparecería un ataque de convoy allá es algo que no tenés ni que pensarlo... en este país no se podía hace cuatro años, y hoy tampoco se puede hacer ahora. Siempre con el anhelo de volver porque estar lejos de tu país es de lo más difícil, nos agarró la pandemia afuera, estábamos contentos por este viaje y de repente, a una semana de volvernos, culmina con un hecho que tal vez se achicaba (la familia) y eso...entro en razón cuando lo pienso y a mí me gatillaron la cabeza...”.

“Me deja sin reacción: (el ladrón) habla de una mochila y plata, pero en mi mochila había poca plata, estaba mi computadora... lo que me deja sin reacción es encontrar un arma en mi cabeza, lo escucho gatillar y me pide otras cosas que no tengo...por eso hago ese gesto pongo cara de incredulidad”, finalizó.