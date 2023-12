Olas de ocho metros hirieron a casi diez personas en California

Las costas de California fueron azotadas por potentes olas que superaron los 8 metros de altura, generando inundaciones y al menos ocho personas heridas.

Los meteorólogos recomendaron a la población que se aleje de la zona de rocas y de la orilla, y a no dar la espalda al océano debido al peligro de “olas sorpresa” (que pueden llegar lejos de la arena y arrastrar a alguien fuera de la playa).

Un alerta del Servicio Nacional de Meteorología informó que estarían alrededor de los 8,5 a 10 y 12 metros.

Un video que se viralizó en las redes sociales muestra cómo una ola enorme rompe un muro de contención y causa terror en los transeúntes mientras el agua se acercaba a ellos y huyen despavoridos en búsqueda de auxilio.

/Inicio Código Embebido/

Huge rogue wave in Ventura California sends bystanders running for their lives. pic.twitter.com/HuP0qWju3F