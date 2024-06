Enrico dijo que encontraron el "el 85% de las obras paralizadas o neutralizadas"

El gobierno provincial de Santa Fe, en conjunto con el municipio, tiene planificadas 35 obras a realizarse en los próximos dos a tres años. Así lo informó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, durante una entrevista con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3. Las obras incluyen la continuación de algunas calles y trazas, así como mejoras estructurales y la intervención en el arroyo Saladillo.

Enrico destacó que al asumir encontraron "el 85% de las obras paralizadas o neutralizadas". Además, criticó la falta de un plan de obras en Rosario durante el gobierno anterior: "No había un esquema de trabajo con la ciudad", afirmó.

El ministro también detalló que entre las 9.000 obras nacionales previstas, solamente cerca de 2.000 continuarán bajo responsabilidad del gobierno nacional. El resto será rescindido o cedido a las municipalidades. En Santa Fe, son pocas las obras que continúan, pero una de ellas es la culminación del Monumento Nacional a la Bandera: "Para nosotros es muy importante", subrayó Enrico.

En este contexto, criticó al exgobernador Omar Perotti por haber dejado muchas obras paralizadas y por su ausencia en eventos públicos recientes: "No sólo que no se lo ha escuchado, sino que no se lo ha visto al exgobernador", señaló Enrico.